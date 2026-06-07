Сборная Португалии одержала победу в матче против Чили
Накануне старта чемпионата мира по футболу 2026 года за океаном ведущие национальные сборные продолжают проводить контрольные матчи, чтобы порадовать болельщиков и привести себя в оптимальную спортивную форму. Одним из таких напряженных и ярких товарищеских поединков стала встреча между европейским грандом — сборной Португалии и боевитым представителем Южной Америки — командой Чили.
Противостояние, прошедшее на зеленых газонах Португалии, как и ожидали болельщики, получилось крайне напряженным, эмоциональным и боевым. В интересном матче хозяева под руководством Роберто Мартинеса одержали победу со счетом 2:1, еще раз продемонстрировав свой потенциал перед грядущим мундиалем.
Битва эмоций: двойное удаление в первом тайме
Несмотря на товарищеский статус встречи, страсти на поле накалялись. На добавленной к первому тайму минуте (45+2') между звездой португальцев Рафаэлом Леау и представителем Чили Иваном Романом возникла острая стычка и потасовка. Главный арбитр, желая взять ситуацию под контроль, не стал церемониться и показал прямые красные карточки обоим футболистам, удалив их с поля. В итоге обе команды были вынуждены доигрывать матч вдесятером.
Хронология голов и решающий удар Бруну
Во втором тайме сборная Португалии продемонстрировала свой класс и мастерство. События развивались следующим образом:
Супергол от Гонсалу Гедеша: На 58-й минуте встречи нападающий Гонсалу Гедеш переиграл чилийского вратаря и открыл счет в матче.
Бруну Фернандеш закрепил преимущество: Неустанные атаки хозяев принесли плоды на 75-й минуте. Плеймейкер команды Бруну Фернандеш стал автором красивого гола, доведя счет до 2:0.
Последний штурм чилийцев: Футболисты Чили не хотели сдаваться. На 90+2-й добавленной минуте Себальос (Сепеда) сумел сократить отставание в счете, однако этот гол не спас гостей от поражения.
Общие детали контрольного матча
Окончательный результат встречи и изменения в составах сборных вы можете подробно увидеть в следующей сводной таблице:
Статус матча и результат
Забитые голы и минуты
Составы на поле и замены (Португалия)
Товарищеский матч
Португалия — Чили
( 2 : 1 )
Г. Гедеш (58')
Б. Фернандеш (75')
Себальос (90+2')
Вратарь: Са (Р. Силва, 46).
Защита: Семеду (Далот, 46), Диаш (Араужо, 87), Вейга (Инасиу, 46), Канселу.
Полузащита: Кошта (Р. Невеш, 46), Б. Силва (Нету, 46), Фернандеш.
Нападение: Консейсау (Феликс, 76), Леау (45+2'), Роналду (Роналду, 46).
Примечание: Рафаэл Леау в составе Португалии и Иван Роман в составе Чили получили красные карточки и покинули поле на 45+2-й минуте.
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