Арсенал рассматривает кандидатуру Моргана Гиббс-Уайта для усиления атаки

·77·Спорт
Арсенал рассматривает кандидатуру Моргана Гиббс-Уайта для усиления атаки

Действующий чемпион Английской Премьер-лиги «Арсенал» определился с планами на летнее трансферное окно. Микель Артета включил звезду «Ноттингем Форест» Моргана Гиббс-Уайта в список трансферных целей с целью усиления линии атаки. Наставник «канониров», завоевавших титул после 22-летнего перерыва, намерен укрепить состав для защиты чемпионства. Об этом сообщает Goal.com издание .

Основной целью лондонцев остается нападающий «Астон Виллы» Морган Роджерс. Артета высоко оценивает универсальные качества 23-летнего футболиста, однако его переход может обойтись «Арсеналу» как минимум в 100 миллионов фунтов стерлингов. Если трансфер Роджерса не состоится, Морган Гиббс-Уайт рассматривается как главная альтернатива.

Гиббс-Уайт ярко проявил себя в прошлом сезоне, забив 18 голов во всех турнирах. Его 15 мячей в Премьер-лиге стали вторым результатом среди английских футболистов после Олли Уоткинса. Также он помог «Ноттингем Форест» дойти до полуфинала Лиги Европы. Несмотря на это, футболист не попал в заявку сборной Англии на чемпионат мира, составленную Томасом Тухелем.

В настоящее время интерес к Моргану Роджерсу проявляет и ПСЖ, обыгравший «Арсенал» в финале Лиги чемпионов. Владелец «Ноттингем Форест» Евангелос Маринакис стремится удержать лидеров в команде. Хотя Гиббс-Уайт подписал контракт с клубом до 2028 года, крупные предложения на трансферном рынке могут изменить ситуацию.

Тем временем еще одна звезда «Форест», Эллиот Андерсон, также находится в центре внимания грандов. «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» включились в борьбу за полузащитника, оцененного в 100 миллионов фунтов. Главный тренер команды Витор Перейра выразил желание сохранить состав, но признал реалии трансферного рынка.

АрсеналМорган Гиббс-УайтТрансферыАнглийская Премьер-лигаМикель Артета
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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