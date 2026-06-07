Пеп Гвардиола восхищен игрой «Барселоны» под руководством Ханси Флика

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высоко оценил стиль игры «Барселоны» под руководством Ханси Флика. Каталонский специалист признался, что стал ярым поклонником привлекательного футбола, внедренного немецким тренером. По его словам, качество демонстрируемой игры заслуживает похвалы, независимо от того, играют ли в составе воспитанники Ла Масии или легионеры. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Гвардиола высказался о текущем состоянии клуба «Барселона», присутствуя на церемонии открытия новой площадки Круйфф Курт в своей бывшей школе Ла Салле Манреса. Он подчеркнул, что фундамент проекта под руководством Флика прочен, а команда добилась впечатляющих результатов во внутреннем чемпионате за последние два сезона. Однако Пеп также выразил серьезные опасения относительно Лиги чемпионов.

«Я являюсь ярым поклонником Ханси, он отлично выполняет свою работу на протяжении многих лет. Игроки «Барселоны» действуют на поле очень зрелищно. Независимо от результатов, их игру приятно смотреть», — сказал Гвардиола в беседе с журналистами. Тем не менее, он добавил, что успех на европейской арене зависит не только от стиля игры.

Гвардиола обеспокоен тем, что неудачи в Лиге чемпионов могут разрушить весь проект. По его мнению, отсутствие победы в континентальном турнире не должно негативно влиять на общую оценку сезона. «Лига чемпионов разрушает проекты. Надеюсь, в этот раз этого не случится. Ла Лига — это показатель стабильности. В Европе же многое решают неожиданные факторы, такие как решения судей или травмы», — предупредил тренер.

Бывший наставник «Барселоны» призвал руководство клуба и болельщиков не ограничиваться только европейским кубком. По его мнению, ежедневный прогресс команды и победы во внутреннем чемпионате являются ключевыми факторами, определяющими наследие клуба. Напомним, что каталонцы в последний раз становились победителями Лиги чемпионов в 2015 году.