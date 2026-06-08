Сборная Узбекистана сегодня сыграет против Нидерландов

До исторического момента, которого весь узбекский народ и миллионы местных футбольных болельщиков ждали долгие годы, осталось совсем немного времени. Наши представители активно продолжают финальный этап подготовки к престижному мировому первенству. Сегодня за океаном, в величественном Нью-Йорке, «белые волки» под руководством Фабио Каннаваро выйдут на поле в крайне серьезном товарищеском матче против одной из самых мощных и титулованных грандов Европы — национальной сборной Нидерландов. Этот матч станет для наших соотечественников последним и самым важным контрольным испытанием, позволяющим проверить свои силы и возможности перед предстоящим мундиалем.

С временем начала этой исторической встречи и соперниками нашей национальной команды на Чемпионате мира вы можете подробно ознакомиться в следующей специальной интегрированной таблице:

ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ НАШЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ И ГРУППА ЧМ-2026

Время сегодняшнего контрольного матча Место проведения игры Наши соперники на турнире ЧМ-2026 (группа «К») По ташкентскому времени:

в 23:45 начало. США, город Нью-Йорк.

(Арена, приковавшая внимание всего мира) Португалия — родина Криштиану Роналду, европейский гранд.



Колумбия — яркий представитель Южной Америки.



ДР Конго — физически мощная команда Африки.

Этот матч является последней возможностью для тренерского штаба довести физическую и тактическую форму футболистов до идеального уровня.

Большая битва за океаном и молитвы миллионов

Нет сомнений, что участие «белых волков» в этом престижном турнире откроет новую эру для всего узбекского футбола. Учитывая, что наших представителей, попавших в группу «К» Чемпионата мира, впереди ждут такие грозные соперники, как Португалия и Колумбия, сегодняшняя игра против представителей страны тюльпанов станет настоящей школой закалки для наших парней. Наши футболисты на полях Нью-Йорка не только продемонстрируют свое мастерство, но и приложат все силы для защиты чести всей страны.

Взгляд изнутри: Сам факт выхода национальной сборной Узбекистана на Чемпионат мира — это воплощение огромной сказки. Приход легенды мирового футбола Фабио Каннаваро на пост главного тренера и внедрение им своих тактических знаний обязательно ярко проявятся в сегодняшней игре с Нидерландами. Эльдору Шомуродову, Аббосбеку Файзуллаеву и другим нашим звездам сегодня необходимо показать, как нужно играть под сильным давлением. Перед столкновением с такими грандами, как Португалия и Колумбия, проверка сил с подопечными Кумана стала самым правильным выбором. Сегодня ночью весь Узбекистан не будет спать и будет поддерживать своих любимцев, стоя у экранов. Наша вера и молитвы с вами, парни!

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