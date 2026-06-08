Где смотреть матч Узбекистан — Нидерланды?

·84·Спорт
Где смотреть матч Узбекистан — Нидерланды?

Взгляды миллионов узбекских футбольных болельщиков прикованы к зеленым полям США. Национальная сборная Узбекистана, впервые в истории готовящаяся к участию в чемпионате мира, проводит свой последний и самый серьезный контрольный матч перед мундиалем. Поединок «белых волков» против одной из самых титулованных европейских команд — сборной Нидерландов — запускает настоящий футбольный ажиотаж в стране. Самое приятное, что болельщики смогут посмотреть эту историческую и захватывающую встречу в прямом эфире, не выходя из дома.

Со всеми деталями о времени начала этого напряженного матча, телеканалах трансляции и соперниках нашей сборной по группе на ЧМ-2026 вы можете ознакомиться в специальной интегрированной таблице ниже:

ВРЕМЯ ЭФИРА И ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА УЗБЕКИСТАН — НИДЕРЛАНДЫ

Время начала матча

Телеканалы с прямой трансляцией

Соперники на ЧМ-2026 (группа «К»)

По ташкентскому времени:


Сегодня ночью, в 23:45 .

«Зор ТВ» и «Футбол ТВ» будут вести прямую трансляцию игры.

Португалия — гранд под руководством Криштиану Роналду.



Колумбия — яркий представитель Южной Америки.



ДР Конго — мощная команда африканского континента.

Несмотря на ночное время, трансляция матча на местных телеканалах, несомненно, прикует к экранам миллионы соотечественников.

Главное испытание перед мундиалем и молитвы миллионов

Для подопечных Фабио Каннаваро проверка сил против такой мощной команды, как Нидерланды, — бесценная возможность закалиться и исправить ошибки перед матчами чемпионата мира. Ведь в группе «К» наших игроков ждут такие грозные соперники, как Португалия и Колумбия. Агрессивный футбол и тактическая подготовка «белых волков» сегодня станут своеобразным зеркалом, показывающим, на какие результаты мы способны на мировом первенстве.

Комментарий Замин: Сегодня ночью весь Узбекистан не спит! Хотя это товарищеский матч против Нидерландов, его важность для нас не меньше, чем у официальных игр. Трансляция на «Зор ТВ» и «Футбол ТВ» стала настоящим подарком для болельщиков. Мы верим, что наши парни, такие как Эльдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев и Абдукодир Хусанов, покажут всему миру, как нужно играть против европейских звезд. Именно такие встречи определяют тактику против Роналду и Колумбии перед стартом ЧМ. Будем поддерживать «белых волков» как единое целое. Удачи, сыны Отечества!

Следите за самыми горячими репортажами с матча сборной Узбекистана против Нидерландов, послематчевым анализом экспертов и эксклюзивными дневниками ЧМ-2026 всегда на страницах Замин!

УзбекистанНидерландыСШАКриштиану РоналдуФабио Каннаваро
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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