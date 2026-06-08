Криштиану Роналду учит своих детей знаменитым финтам

·68·Спорт
Криштиану Роналду учит своих детей знаменитым финтам

Криштиану Роналду, автор самых известных трюков в истории футбола, начал передавать секреты своего мастерства следующему поколению. В трогательном видео, разошедшемся в социальных сетях, звезда «Аль-Насра» проводит специальный урок мастерства для своих детей во дворе своего дома. Этот ролик, снятый Джорджиной Родригес, за короткое время привлек внимание миллионов болельщиков. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В видео капитан сборной Португалии объясняет своему сыну Матеу, как выполнять ставший его визитной карточкой финт «Роналду Чоп». Легендарный нападающий, действовавший босиком на газоне, уделил особое внимание каждой детали, включая положение тела и момент обмана соперника. Это стало не просто игрой с мячом, а настоящим учебником по искусству обмана оппонента.

В настоящее время Криштиану Роналду готовится к чемпионату мира 2026 года в составе сборной Португалии. Для 41-летнего футболиста этот турнир станет шестым мундиалем в карьере. Несмотря на то, что на Евро-2024 ему не удалось забить, КР7 остается ключевой фигурой и капитаном команды Роберто Мартинеса.

Сборная Португалии начнет свое выступление на чемпионате мира 17 июня матчем против ДР Конго. Болельщики продолжают следить не только за действиями Роналду на поле, но и за тем, как он передает свое футбольное наследие своим детям.

Криштиану РоналдуФутболПортугалияЧемпионат МираАль-Наср
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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