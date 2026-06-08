Должен ли Кристиан Эриксен завершить карьеру? Совет бывшего одноклубника
После очередного пугающего инцидента, произошедшего во время товарищеского матча сборной Дании против Украины, Андрос Таунсенд призвал Кристиана Эриксена задуматься об уходе из профессионального футбола. 34-летний полузащитник снова потерял сознание на поле почти через пять лет после сердечного приступа на Евро-2020. Об этом сообщает Goal.com сообщает .
Инцидент произошел на 65-й минуте матча в датском городе Оденсе. Эриксен неожиданно рухнул на газон, что привело к немедленной остановке встречи. В интервью изданию талкСПОРТ его бывший одноклубник по «Тоттенхэму» Таунсенд подчеркнул, что Эриксен должен поставить свое здоровье и семью на первое место.
По данным Датского футбольного союза (ДБУ), бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорда» сейчас пришел в себя и находится под наблюдением в больнице. Врачи подтвердили, что имплантированный Эриксену в 2021 году кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) сработал в чрезвычайной ситуации именно так, как ожидалось, и спас жизнь футболиста.
Врач сборной Мортен Бёсен сообщил, что состояние игрока стабильно и вскоре его выпишут домой. Тем не менее, этот случай вновь разжег споры о том, насколько правильно Эриксену продолжать карьеру в «Вольфсбурге» в Бундеслиге и на международной арене.
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