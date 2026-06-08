Должен ли Кристиан Эриксен завершить карьеру? Совет бывшего одноклубника

·63·Спорт
Должен ли Кристиан Эриксен завершить карьеру? Совет бывшего одноклубника

После очередного пугающего инцидента, произошедшего во время товарищеского матча сборной Дании против Украины, Андрос Таунсенд призвал Кристиана Эриксена задуматься об уходе из профессионального футбола. 34-летний полузащитник снова потерял сознание на поле почти через пять лет после сердечного приступа на Евро-2020. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Инцидент произошел на 65-й минуте матча в датском городе Оденсе. Эриксен неожиданно рухнул на газон, что привело к немедленной остановке встречи. В интервью изданию талкСПОРТ его бывший одноклубник по «Тоттенхэму» Таунсенд подчеркнул, что Эриксен должен поставить свое здоровье и семью на первое место.

По данным Датского футбольного союза (ДБУ), бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорда» сейчас пришел в себя и находится под наблюдением в больнице. Врачи подтвердили, что имплантированный Эриксену в 2021 году кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) сработал в чрезвычайной ситуации именно так, как ожидалось, и спас жизнь футболиста.

Врач сборной Мортен Бёсен сообщил, что состояние игрока стабильно и вскоре его выпишут домой. Тем не менее, этот случай вновь разжег споры о том, насколько правильно Эриксену продолжать карьеру в «Вольфсбурге» в Бундеслиге и на международной арене.

Кристиан ЭриксенДанияВольфсбургМанчестер ЮнайтедФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Мэр Нью-Йорка сделал неожиданный прогноз на победителя ЧМ-2026Мэр Нью-Йорка сделал неожиданный прогноз на победителя ЧМ-2026Сегодня, 13:26Флорентино Перес после переизбрания сделал резкое заявление о соперникеФлорентино Перес после переизбрания сделал резкое заявление о соперникеСегодня, 13:18Жозе Моуринью стремится быстрее стать главным тренером «Реала»Жозе Моуринью стремится быстрее стать главным тренером «Реала»Сегодня, 13:11Стал известен вероятный состав сборной Узбекистана на матч против НидерландовСтал известен вероятный состав сборной Узбекистана на матч против НидерландовСегодня, 12:49Сборная Узбекистана проведет два матча против НидерландовСборная Узбекистана проведет два матча против НидерландовСегодня, 12:41Криштиану Роналду учит своих детей знаменитым финтамКриштиану Роналду учит своих детей знаменитым финтамСегодня, 11:56
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)