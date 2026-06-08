Флорентино Перес после переизбрания сделал резкое заявление о сопернике

·34·Спорт
Флорентино Перес после переизбрания сделал резкое заявление о сопернике

В мадридском «Реале», считающемся одним из самых влиятельных клубов испанского и мирового футбола, завершились долгожданные выборы руководства. В ходе этого политического процесса, находившегося в центре внимания членов клуба и болельщиков, действующий президент, опытный и мудрый Флорентино Перес, как и ожидалось, одержал очередную крупную победу.

Согласно официальным данным, Перес сохранил свой пост, заручившись поддержкой 65 процентов избирателей. Его молодой и амбициозный соперник, предприниматель Энрике Рикельме, смог набрать лишь 35 процентов голосов.

После официального объявления результатов выборов новый-старый руководитель «Реала» провел пресс-конференцию для представителей СМИ. Журналисты задали Флорентино Пересу вопросы о сопротивлении, оказанном его главным соперником Рикельме, и о его предвыборной кампании.

Перес, всегда отличавшийся сдержанностью, но при этом острыми высказываниями, на этот раз также проявил довольно резкое и холодное отношение к сопернику. «Был ли Рикельме достойным соперником? Не могу высказать никакого мнения по этому поводу, так как я вообще не знаю, кто он такой», — кратко и емко ответил руководитель «королевского клуба».

После этой убедительной победы Флорентино Перес получил право занимать пост президента клуба «Реал Мадрид» до 2030 года. Стоит отметить, что он непрерывно руководит этим грандом с 2009 года, успев превратить его в живую легенду.

Перед выборами Энрике Рикельме давал громкие обещания, что в случае победы привезет в Мадрид звезду мирового футбола Эрлинга Холанда и назначит на пост главного тренера известного специалиста Юргена Клоппа. Однако позже официальные представители как норвежского нападающего, так и немецкого тренера полностью опровергли эти сообщения как необоснованные.

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Флорентино ПересРеал МадридЭнрике РикельмеЭрлинг ХоландЮрген Клопп
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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