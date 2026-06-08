Жозе Моуринью намерен кардинально реформировать оборону «Реала»

Мадридский «Реал» находится на пороге официального заявления, которое должно произвести эффект разорвавшейся бомбы в мировом футболе. Руководство клуба завершает всю документальную работу и официальные процедуры по возвращению легендарного португальского специалиста Жозе Моуринью. Согласно последним эксклюзивным сообщениям авторитетного испанского издания «Marca», тренер по прозвищу «Особенный» уже успел провести тайные переговоры и первые тактические беседы с боссами «королевского клуба».

Тщательно анализируя текущее состояние команды, опытный специалист четко указал на самое слабое и проблемное место мадридского гранда. По мнению Моуринью, «Реал» обладает сильнейшим в мире потенциалом в атаке и полузащите, однако для борьбы за все крупные трофеи и чемпионские титулы необходимо серьезно усилить линию обороны. Португальский гений предъявил руководству клуба четкие и жесткие требования по трансферам.

По данным источника, новая революция Моуринью в Мадриде начнется с перестройки защиты. Он не хочет ограничиваться лишь приглашением звезды «Ливерпуля» Ибраима Конате. Согласно плану тренера, после подписания контракта с Конате обязательно нужно приобрести еще одного высококлассного и габаритного футболиста в центр обороны. Таким образом, он ставит целью создать в Мадриде неприступную «крепость» и конкурентоспособный состав, внушающий страх любому сопернику.

Напомним, ранее в прессе появлялись сенсационные сообщения о том, что Ибраим Конате достиг полного соглашения с «Реалом». Согласно им, французский защитник присоединится к мадридскому клубу сразу после окончания матчей предстоящего чемпионата мира. Самое приятное заключается в том, что Конате перейдет в Мадрид абсолютно бесплатно — в статусе свободного агента, так как его контракт с английским клубом истекает. Ожидается, что это станет первым крупным и мастерским трансферным ходом Моуринью в новый период работы в «Реале».

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