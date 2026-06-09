Неймар предстал в новом образе перед чемпионатом мира 2026 года

Звезда сборной Бразилии Неймар принимает все меры, чтобы полностью подготовиться к чемпионату мира 2026 года. В настоящее время футболист, проходящий реабилитацию после хронической травмы икроножной мышцы в Нью-Джерси, привлек внимание болельщиков не только состоянием здоровья, но и внешним видом. В социальных сетях распространились фотографии с его новой прической. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Для скорейшего восстановления после травмы Неймар использует высокотехнологичное оборудование, разработанное NASA. В частности, нападающий тренируется на антигравитационной беговой дорожке. Это устройство снижает нагрузку на нижние конечности, позволяя выполнять кардиоупражнения и поддерживать активность мышц без риска повреждения травмированной зоны.

Данная технология предусматривает герметизацию талии футболиста специальной воздушной подушкой. Это позволяет врачам и тренерам точно контролировать и постепенно увеличивать долю веса тела, приходящуюся на ноги, в зависимости от этапа восстановления. Хотя этот метод выглядит весьма футуристично, такие бразильские клубы, как «Фламенго» и «Крузейро», используют его уже более десяти лет.

Помимо здоровья, Неймар обновил и свой имидж. Его многолетний стилист Вагнер Тенорио продемонстрировал новую прическу светло-русого цвета, напоминающую образ игрока на чемпионате мира в России 2018 года. 34-летний нападающий превратил смену внешнего вида перед крупными турнирами в свою традицию.