«Бавария» предпринимает решительные шаги по трансферу Маркуса Рэшфорда

·7·Спорт
«Бавария» предпринимает решительные шаги по трансферу Маркуса Рэшфорда

Скрытая и острая борьба между грандами на европейском трансферном рынке выходит на новый этап. Мюнхенская «Бавария», известный и могущественный немецкий клуб, всерьез рассматривает возможность приобретения талантливого нападающего Маркуса Рэшфорда, принадлежащего английскому «Манчестер Юнайтед». Согласно последним эксклюзивным данным авторитетного спортивного издания «Football365», окончательная судьба этого крупного трансфера сейчас несколько запутана и неопределенна, во многом завися от решения каталонской «Барселоны».

Дело в том, что талантливый английский форвард провел прошлый сезон в аренде именно в составе «сине-гранатовых», ярко проявив себя на испанских полях. Условия контракта предусматривают у руководства «Барселоны» опцию полного выкупа прав на Рэшфорда за 30 миллионов евро. Однако из-за финансового положения каталонцы пока не спешат официально объявлять о желании воспользоваться этим приоритетным правом. Вместо этого они тщательно изучают различные варианты, такие как продление аренды еще на год или искусственное снижение трансферной стоимости.

Колебания и отсутствие окончательного решения со стороны каталонского гранда вынудили руководство «Манчестер Юнайтед» искать другие пути. «Красные дьяволы» заявили о полной готовности выслушать любые выгодные и официальные предложения от других европейских клубов в отношении футболиста. Этим удобным моментом хочет воспользоваться мюнхенская «Бавария». Немецкий клуб намерен без возражений выплатить требуемые манкунианцами 30 миллионов евро в качестве компенсации, чтобы усилить линию атаки.

Однако главным и самым серьезным препятствием на пути этого потенциального трансфера для мюнхенского клуба являются чрезвычайно высокие финансовые аппетиты и зарплата Маркуса Рэшфорда. В настоящее время английская звезда получает 346 тысяч евро в неделю, и этот показатель может несколько нарушить внутренний баланс зарплат немецкого клуба. Тем не менее, немцы продолжают переговоры, чтобы закрыть сделку этим летом.

Следите за возможным переходом Маркуса Рэшфорда в Бундеслигу, трансферной дуэлью между «Баварией» и «Барселоной», а также самыми свежими эксклюзивными новостями мирового футбола вместе с нами на страницах Zamin!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Черный список Моуринью: эти 6 футболистов «Реала» больше не нужныЧерный список Моуринью: эти 6 футболистов «Реала» больше не нужныСегодня, 10:35«Манчестер Юнайтед» готовит предложение за капитана «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро«Манчестер Юнайтед» готовит предложение за капитана «Тоттенхэма» Кристиана РомероСегодня, 10:19Бразильская звезда UFC Перейра выступила с вдохновляющей речью перед турниром в Белом домеБразильская звезда UFC Перейра выступила с вдохновляющей речью перед турниром в Белом домеСегодня, 10:17«Манчестер Сити» хочет оформить трансфер защитника «Тоттенхэма»«Манчестер Сити» хочет оформить трансфер защитника «Тоттенхэма»Сегодня, 09:45Мбаппе пошутил о серии без голов: Олизе оформил хет-трикМбаппе пошутил о серии без голов: Олизе оформил хет-трикСегодня, 09:38«Байер» назначил нового тренера: сходство Карлеса Мартинеса и Хаби Алонсо«Байер» назначил нового тренера: сходство Карлеса Мартинеса и Хаби АлонсоСегодня, 09:19
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)