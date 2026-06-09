«Бавария» предпринимает решительные шаги по трансферу Маркуса Рэшфорда

Скрытая и острая борьба между грандами на европейском трансферном рынке выходит на новый этап. Мюнхенская «Бавария», известный и могущественный немецкий клуб, всерьез рассматривает возможность приобретения талантливого нападающего Маркуса Рэшфорда, принадлежащего английскому «Манчестер Юнайтед». Согласно последним эксклюзивным данным авторитетного спортивного издания «Football365», окончательная судьба этого крупного трансфера сейчас несколько запутана и неопределенна, во многом завися от решения каталонской «Барселоны».

Дело в том, что талантливый английский форвард провел прошлый сезон в аренде именно в составе «сине-гранатовых», ярко проявив себя на испанских полях. Условия контракта предусматривают у руководства «Барселоны» опцию полного выкупа прав на Рэшфорда за 30 миллионов евро. Однако из-за финансового положения каталонцы пока не спешат официально объявлять о желании воспользоваться этим приоритетным правом. Вместо этого они тщательно изучают различные варианты, такие как продление аренды еще на год или искусственное снижение трансферной стоимости.

Колебания и отсутствие окончательного решения со стороны каталонского гранда вынудили руководство «Манчестер Юнайтед» искать другие пути. «Красные дьяволы» заявили о полной готовности выслушать любые выгодные и официальные предложения от других европейских клубов в отношении футболиста. Этим удобным моментом хочет воспользоваться мюнхенская «Бавария». Немецкий клуб намерен без возражений выплатить требуемые манкунианцами 30 миллионов евро в качестве компенсации, чтобы усилить линию атаки.

Однако главным и самым серьезным препятствием на пути этого потенциального трансфера для мюнхенского клуба являются чрезвычайно высокие финансовые аппетиты и зарплата Маркуса Рэшфорда. В настоящее время английская звезда получает 346 тысяч евро в неделю, и этот показатель может несколько нарушить внутренний баланс зарплат немецкого клуба. Тем не менее, немцы продолжают переговоры, чтобы закрыть сделку этим летом.

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