ФИФА придумала новый способ получения дополнительного дохода с ЧМ-2026...

·3·Спорт
ФИФА придумала новый способ получения дополнительного дохода с ЧМ-2026...

Накануне официального старта самого грандиозного и волшебного праздника мирового футбола — чемпионата мира 2026 года — Международная федерация футбола (ФИФА) запустила новый платный сервис, который стал неожиданностью и вызвал огромный интерес у миллионов болельщиков. Об этом сообщило одно из самых авторитетных спортивных изданий США и Великобритании, The Athletic со ссылкой на собственные источники. Эта новость, несомненно, придется по душе фанатам на трибунах, которые планируют лично присутствовать на матчах мундиаля.

Согласно привлекательным условиям нового проекта, теперь преданные футбольные фанаты, заплатив всего 79 долларов США, смогут вывести свое имя или краткие пожелания в поддержку любимой команды на огромном экране (табло) величественного стадиона перед началом матча. Специальные сообщения болельщиков, воспользовавшихся услугой, будут демонстрироваться на центральных мониторах арены всему стадиону до первого свистка главного арбитра встречи. Это подарит фанатам исторические моменты, которые запомнятся на всю жизнь.

Стоит отметить, что этот чемпионат мира, считающийся главным спортивным событием года, стартует своими первыми жаркими баталиями 11 июня текущего года. Данный мундиаль откроет абсолютно новую страницу в истории футбола, поскольку впервые за главную награду будут бороться не 32, а 48 сильнейших сборных планеты. Кроме того, география турнира расширилась: матчи впервые в истории пройдут одновременно в трех крупных странах-хозяйках — США, Канаде и Мексике — на самых современных зеленых полях и аренах.

Самое приятное и важное заключается в том, что вы можете вместе с нами удаленно прочувствовать все острые и захватывающие моменты турнира ЧМ-2026 с участием лучших звезд мирового футбола. Самые горячие и оперативные текстовые онлайн-трансляции каждого матча турнира будут регулярно публиковаться на страницах нашего портала.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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