Сборная Англии слишком зависит от Гарри Кейна?

·3·Спорт
Сборная Англии слишком зависит от Гарри Кейна?

Капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал мнение о чрезмерной зависимости команды от его голов перед чемпионатом мира 2026 года. Нападающий, установивший рекорды в составе «Баварии» в Германии и проведший результативный сезон, подходит к турниру в лучшей спортивной форме за всю карьеру. В составе «Трех львов», стремящихся прервать 60-летнюю серию без трофеев, основное внимание вновь приковано к рекордсмену-капитану. Об этом сообщает Goal.com .

Говоря о давлении на большой сцене, Гарри Кейн признал, что быть нападающим топ-сборной естественно означает нести ответственность за забитые мячи. Сравнивая свою ситуацию с другими мировыми звездами, он сказал: «Думаю, в любой команде с сильным нападающим есть зависимость от него. Например, Эрлинг Холанд в Норвегии или Килиан Мбаппе во Франции находятся в таком же положении. Если ты главный бомбардир команды, от тебя ждут голов. Это не плохо».

Капитан подчеркнул, что другие члены команды также обладают высоким потенциалом в атаке. По его словам, почти все вызванные футболисты провели успешный сезон в своих клубах и выиграли трофеи. Благодаря игре в составе «Баварии» Гарри Кейн является одним из главных претендентов на то, чтобы стать первым английским футболистом, выигравшим «Золотой мяч» со времен Майкла Оуэна в 2001 году.

32-летний нападающий уверен, что подойдет к турниру в Северной Америке в отличной физической форме. Несмотря на опасения по поводу усталости после длительного сезона, Гарри Кейн заявил, что это его лучший шанс в карьере выиграть чемпионат мира. Нападающий подчеркнул, что чувствует себя более свежим, чем когда-либо, и что наконец-то пришло время пересечь финишную черту.

Гарри КейнАнглияЧемпионат МираБаварияФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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