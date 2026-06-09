Рейтинг ФИФА: сколько очков потерял Узбекистан?

·7·Спорт
Рейтинг ФИФА: сколько очков потерял Узбекистан?

Сборная Узбекистана потеряла 2,47 балла в рейтинге ФИФА после поражения в товарищеском матче против Нидерландов. Об этом сообщается в данных рейтинга национальных сборных ФИФА.

В матче, состоявшемся 8 июня, «белые волки» уступили сборной Нидерландов в товарищеской встрече. В результате сборная Узбекистана потеряла 2,47 очка в рейтинге ФИФА, но при этом сохранила 50-ю позицию.

Напомним, что 2 июня текущего года подопечные Фабио Каннаваро также потерпели поражение в матче против сборной Канады. После этой встречи национальная команда потеряла еще 4 очка в онлайн-рейтинге ФИФА.

Таким образом, сборная Узбекистана по итогам двух товарищеских матчей потеряла в сумме 6,47 очка и, набрав 1458,73 балла, продолжает подготовку к чемпионату мира.

В текущем рейтинге ФИФА лидирует действующий чемпион мира — сборная Аргентины. На втором месте расположилась чемпионка Европы сборная Испании, а тройку лидеров замыкает сборная Франции под руководством Дидье Дешама.

Ожидается, что обновленный рейтинг национальных сборных ФИФА будет официально опубликован 11 июня текущего года.

УзбекистанНидерландыФИФАФабио КаннавароАргентина
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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