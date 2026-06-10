Криштиану Роналду и шансы Португалии на чемпионате мира

·5·Спорт
Криштиану Роналду и шансы Португалии на чемпионате мира

Пока Криштиану Роналду готовится к своему шестому чемпионату мира, вопросы о том, как долго легендарный нападающий сможет играть на высоком уровне, остаются актуальными. Его бывший партнер по команде Бету высказал свое мнение о долголетии 41-летней звезды и шансах «Селесао» выиграть самый престижный трофей в международном футболе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По мере приближения ЧМ-2026, который примут США, Канада и Мексика, основное внимание приковано к суперзвезде «Аль-Насра». Бывший игрок сборной Португалии Бету уверен, что, хотя этот турнир может стать для Роналду последним мундиалем, его карьера в национальной команде не завершится полностью. В свое время Бету играл вместе с молодым Роналду в клубе «Спортинг».

«Этот чемпионат мира станет для Криштиану последним, но будет ли он его последним крупным турниром, я не знаю. Потому что он очень хорошо заботится о себе и серьезно относится к своей профессии. Он по-прежнему может существенно влиять на игру в штрафной площади и помогать Португалии. Однако в одиночку никто не побеждает, командная игра также должна быть на высоком уровне», — сказал Бету.

Португалия подходит к турниру с одним из самых талантливых составов в своей истории. Подопечные Роберто Мартинеса ставят цель улучшить результат 1966 года, когда команда заняла третье место. По мнению Бету, среди главных фаворитов, помимо Португалии, называются сборные Испании, Франции, Аргентины, Германии и Англии.

Напомним, что на групповом этапе Португалия сыграет против сборных ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. Для пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду этот турнир может стать последним шансом завоевать единственный недостающий трофей в его богатой коллекции.

Криштиану РоналдуПортугалияЧемпионат МираФутболАль-Наср
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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