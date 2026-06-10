Морган Роджерс об интересе «Арсенала» и конкуренции с Джудом Беллингемом

Звезда «Астон Виллы» Морган Роджерс впервые прокомментировал слухи о своем переходе в «Арсенал». 23-летний полузащитник в данный момент готовится к чемпионату мира 2026 года в составе сборной Англии. По его словам, несмотря на то, что игнорировать трансферные спекуляции сложно, он полностью сосредоточен на успехе национальной команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

«Арсенал» под руководством Микеля Артеты хочет подписать футболиста, который в прошлом сезоне записал на свой счет 14 голов и 12 результативных передач во всех турнирах. Лондонцы считают Роджерса главной целью для усиления линии атаки. В интервью Netflix игрок отметил, что разговоры о трансферной стоимости в 80 миллионов фунтов поначалу отвлекали его, но сейчас он воспринимает это как позитивную энергию.

Для главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля конкуренция между Роджерсом и Джудом Беллингемом стала серьезной проблемой при выборе стартового состава. Хотя некоторые эксперты считают, что звезду «Реал Мадрида» нужно оставить в запасе, Роджерс придерживается иного мнения. Он уверен, что может играть на поле вместе с Джудом Беллингемом, и хочет выступать в одной команде с лучшими футболистами.

Если «Астон Вилла» не захочет отпускать своего лидера, «Арсенал» рассматривает кандидатуру Моргана Гиббс-Уайта в качестве альтернативного варианта. Однако Роджерс, признанный лучшим молодым игроком сезона 2024-25 по версии ПФА и проявивший себя в финале Лиги Европы, остается приоритетной целью. Ожидается, что бирмингемский клуб потребует за свою звезду не менее 80 миллионов фунтов.