Мохаммед Салах озвучил три главных условия для своего нового клуба

·0·Спорт
Мохаммед Салах озвучил три главных условия для своего нового клуба

Легенда «Ливерпуля» Мохаммед Салах готовится покинуть Мерсисайд и озвучил требования, которые должна выполнить его будущая команда. Египетский нападающий тщательно обдумывает каждый шаг, вступая в завершающую стадию своей карьеры. Как сообщают ближневосточные СМИ, 33-летний футболист ставит на первое место финансовый пакет, соответствующий его статусу в мировом футболе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Салах отклонил первое предложение из Саудовской профессиональной лиги, так как оно было ниже финансовых показателей его текущего контракта с «Ливерпулем». Несмотря на интерес со стороны клубов с разных континентов, нападающий не готов к снижению зарплаты. Он ожидает предложений, сопоставимых с доходами, которые он получал на пике своей карьеры.

В качестве второго условия Мохаммед Салах требует стабильности. По данным Ливерпуль Эчо, футболист намерен подписать контракт как минимум на три года. Хотя многие клубы сомневаются в предложении долгосрочных соглашений игрокам старше 30 лет, Салах уверен, что его физическая форма и стабильная результативность доказывают обоснованность этого срока.

Третье и одно из самых важных условий — конкурентоспособность спортивного проекта. Салах не хочет переходить в развивающуюся лигу только ради заработка. Как победитель Английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов, он хочет выступать за команду, способную бороться за трофеи. Его жажда побед до сих пор не угасла.

Расставание нападающего с «Ливерпулем» и прохладные отношения с тренером Арне Слотом усилили его стремление к новым вызовам. Салах хочет, чтобы его следующий клуб стал не просто местом завершения карьеры, а центром новых побед.

Мохаммед СалахЛиверпульТрансферыФутболСаудовская Аравия
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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