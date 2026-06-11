Криштиану Роналду провел неудачный матч: Португалия с трудом обыграла Нигерию

Сборная Португалии одержала победу над Нигерией со счетом 2:1 в своем последнем подготовительном матче перед чемпионатом мира 2026 года. Встреча, прошедшая в Лейрии, прошла под знаком внимания к 41-летнему Криштиану Роналду, однако легендарный форвард не смог продемонстрировать свою привычную эффективность и упустил ряд выгодных моментов. Об этом сообщает портал Goal.com.

Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид» остается ключевой фигурой в команде Роберто Мартинеса, но его 65 минут на поле прошли в нервной обстановке. На 9-й минуте Роналду не смог замкнуть передачу Нелсона Семеду, а позже пробил мимо ворот из пределов штрафной площади. Эта ситуация вызвала споры среди болельщиков и экспертов относительно его места в стартовом составе на предстоящем турнире.

Тем не менее, главный тренер Роберто Мартинес подчеркнул, что длительное пребывание капитана на поле было частью запланированной стратегии. Несмотря на восемь замен в перерыве, Роналду остался единственным полевым игроком, продолжившим игру во втором тайме. По словам Мартинеса, это часть специального плана по подготовке физической формы нападающего к тяжелым матчам группового этапа.

Счет в матче на 23-й минуте открыл Педру Нету, однако перед перерывом Акор Адамс восстановил равновесие. Сборная Нигерии, несмотря на отсутствие таких звезд, как Виктор Осимхен и Адемола Лукман, оказала Португалии серьезное сопротивление. Судьбу матча на 75-й минуте решил вышедший на замену Франсишку Консейсан. Его точный удар после смещения с правого фланга принес команде победу.

Таким образом, сборная Португалии, одержав победу со счетом 2:1, как и в матче с Чили, отправляется на чемпионат мира в Северную Америку. Несмотря на успех команды, спортивная форма Роналду и его безголевая серия остаются главной темой для обсуждения.