Победитель ЧМ-2026 получит крупнейший призовой фонд в истории

Чемпионат мира по футболу 2026 года, принимаемый на зеленых полях Северной Америки, становится настоящей революцией не только благодаря своим напряженным матчам и расширенному формату, но и в финансовом плане. Международная федерация футбола (ФИФА) выделила беспрецедентно огромные суммы для поощрения национальных сборных, участвующих в этом грандиозном турнире за океаном. Согласно последним финансовым данным, команда, которая завоюет главный трофей текущего мундиаля, будет награждена рекордной суммой призовых в истории футбольного мира.

Согласно программе проекта, только за победу в финальном матче и золотые медали сборная-победитель получит 25 миллионов долларов чистого бонуса. С учетом сумм, накопленных на групповом этапе и в последующих раундах, новый чемпион мира в общей сложности пополнит свою казну на 50 миллионов долларовЭто на 8 миллионов долларов больше по сравнению с ЧМ-2022 в Катаре (тогда Аргентина получила 42 млн). Если заглянуть еще дальше в прошлое, то сборная Франции, победившая на мундиале 2018 года в России, довольствовалась 38 миллионами долларов.

Беспрецедентный общий бюджет

Финансовый масштаб нынешнего турнира действительно поражает. Общий призовой фонд ЧМ-2026 составляет рекордные 655 миллионов долларовЭто ровно на 225 миллионов долларовбольше, чем бюджет, наблюдавшийся четыре года назад на Ближнем Востоке. Самое приятное то, что даже команды, которые не смогли пройти далеко и не добрались до финальной стадии, могут заработать неплохие средства для развития футбола в своих странах.

Полное распределение денежных призов, установленное ФИФА в зависимости от стадии, до которой дошли команды, выглядит следующим образом:

Стадия турнира и занятые места Выделенный призовой фонд (в миллионах долларов) Команды, выбывшие на групповом этапе 9 млн $ 1/16 финала (дебютанты плей-офф) 11 млн $ Участники 1/8 финала 15 млн $ Четвертьфинал (восьмерка сильнейших) 19 млн $ Обладатель четвертого места 27 млн $ Третье место (бронзовая медаль) 29 млн $ Второе место (серебряная медаль) 33 млн $

Как видите, даже сборные, не вышедшие из группы, получат гарантированную выплату в 9 миллионов долларов. Это, несомненно, доведет борьбу и интригу на поле до предела в каждом матче и на каждом этапе. Будем вместе следить за тем, кому достанутся главный трофей и рекордные миллионы.

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