Олжас Абраев высоко оценил шансы сборной Узбекистана

·36·Спорт
Олжас Абраев высоко оценил шансы сборной Узбекистана

В преддверии начала напряженных матчей чемпионата мира 2026 года, который принимают США, Мексика и Канада, эксперты из соседних стран с большим интересом наблюдают за историческими шагами наших представителей. В частности, председатель правления Профессиональной футбольной лиги Казахстана Олжас Абраев в интервью местным СМИ подробно проанализировал потенциал и возможности национальной сборной Узбекистана, участвующей в ЧМ-2026.

Опытный специалист, останавливаясь на сильных сторонах наших представителей на сегодняшний день, особо отметил внутреннюю атмосферу и баланс в команде:

— «В нынешней сборной Узбекистана отчетливо видны взаимопонимание, подлинная сплоченность и идеальный баланс в каждой линии состава. Наряду с опытными лидерами, прошедшими через множество испытаний, в составе достаточно талантливых представителей молодого поколения, готовых выйти на большую сцену.

Кроме того, наличие легионеров, то есть футболистов, выступающих в престижных зарубежных чемпионатах, значительно повышает общий уровень и эффективность главной команды на поле», — сказал Олжас Абраев.

Наши звезды уровня европейских стандартов

Казахстанский эксперт в ходе своей речи высоко оценил результаты двух главных звезд узбекского футбола на сегодняшний день — Абдукодира Хусанова и Эльдора Шомуродова, подчеркнув, что они полностью соответствуют европейским критериям.

В частности, он отметил, что молодой защитник Абдукодир Хусанов прочно закрепился в системе ротации «Манчестер Сити», который считается одним из самых мощных клубов не только Английской Премьер-лиги, но и всего мира, и, набираясь здесь бесценного опыта, непрерывно развивается.

Также он отдельно остановился на выступлении нашего нападающего Эльдора Шомуродова в турецкой Суперлиге:

— «По итогам чемпионата Турции Шомуродов завоевал титул лучшего бомбардира сезона. Самое главное, по результативности он смог опередить таких грозных бомбардиров, как гранды мирового футбола Виктор Осимхен и Мауро Икарди. Это поистине большой успех. Несомненно, и Хусанов, и Шомуродов являются высококлассными исполнителями, способными сегодня соответствовать самым высоким европейским стандартам».

Соперники сильны, но не будем спешить с прогнозами

Оценивая общие шансы на чемпионате мира, эксперт напомнил, что в футболе неправильно делать выводы заранее, так как на крупных турнирах играют роль множество факторов, таких как физическое состояние футболистов, усталость после внутренних чемпионатов и просто спортивная удача.

По его мнению, наших представителей в группе «К» ждут очень серьезные сборные с огромным опытом, такие как Португалия и Колумбия, которые постоянно участвуют в мундиалях (обе команды участвовали в ЧМ по 6 раз). Несмотря на это, Олжас Абраев, как представитель соседней страны, выразил искреннюю поддержку Узбекистану и пожелал удачи нашим футболистам.

Напряженные матчи нашей национальной сборной в групповом этапе стартуют в ближайшие дни. Еще раз напомним календарь игр для наших болельщиков:

Сборная соперника

Дата игры

Время по Ташкенту

Главная афиша матча

Колумбия

18 июня

07:00

Дебютная встреча против Луиса Диаса и Хамеса Родригеса

Португалия

23 июня

22:00

Столкновение с Криштиану Роналду и его звездной командой

ДР Конго

28 июня

04:30

Последний сложный матч, решающий судьбу путевки в плей-офф

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Олжас АбраевСборная УзбекистанаМанчестер СитиАбдукодир ХусановЭлдор Шомуродов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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