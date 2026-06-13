Барселона проявляет интерес к молодому австралийскому таланту

18-летний защитник «Колорадо Рэпидс» Лукас Херрингтон стал одним из главных открытий текущего сезона МЛС. Его уверенная игра привлекла внимание европейских грандов, в частности чемпиона Испании «Барселоны». Благодаря своим успешным выступлениям центральный защитник успел попасть в заявку сборной Австралии на чемпионат мира. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

В текущем сезоне МЛС Херрингтон провел 15 матчей, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу. Как сообщает Том Богер, за юным футболистом следят многие клубы, однако «Барселона» считается главным претендентом. На данный момент руководство «Колорадо Рэпидс» воздерживается от официальных комментариев по поводу этого трансфера.

Успехи молодого защитника были высоко оценены Федерацией футбола Австралии. Ожидается, что он дебютирует в составе «Соккеруз» в предстоящем матче против Турции. Если Херрингтон покинет команду, он станет вторым крупным защитником за последние пять лет, которого клуб вырастил в своей академии и продал за значительную сумму.

Для справки, в 2024 году «Колорадо Рэпидс» заработал 7,7 миллиона долларов на трансфере другого своего центрального защитника Моиза Бомбито. В данный момент в МЛС объявлен перерыв, игры возобновятся 22 июля. Вопрос о том, перейдет ли Херрингтон в «Барселону» или другой европейский клуб до этого времени, остается открытым.