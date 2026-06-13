Новая эра в Ливерпуле: Андони Ираола формирует тренерский штаб

В «Ливерпуле» официально начинается эра Андони Ираолы. После ухода Арне Слота клуб приступил к серьезным структурным изменениям в тренерском штабе первой команды. Мерсисайдцы подтвердили, что три ключевых члена бывшего штаба покинули клуб. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно официальной информации клуба, Сипке Хулсхофф, Рубен Петерс и Джованни ван Бронкхорст покинули свои посты. Эти специалисты пришли вместе с Арне Слотом и сыграли важную роль в успехах «Ливерпуля» в Английской Премьер-лиге. Эти изменения свидетельствуют о формировании новой системы на «Энфилде».

Руководство «Ливерпуля» поблагодарило ушедших тренеров: «Мы благодарим Сипке, Рубена и Джо за их вклад в развитие клуба и желаем им удачи в дальнейшей карьере». Ожидается, что теперь Андони Ираола привлечет в команду специалистов, которым он доверяет.

По имеющимся данным, испанский специалист пригласит в «Ливерпуль» знакомых ему тренеров, таких как Томми Элфик, Шон Купер, Том Уэббер и Пабло де ла Торре. Это позволит Ираоле быстрее привить команде свою философию.

Новый тренер начнет тренировки с командой в следующем месяце. В рамках предсезонной подготовки «Ливерпуль» отправится в турне по США, где примет участие в ряде товарищеских матчей. После этого команда проведет встречи на «Энфилде» против «Монако» и «Комо».