Джефф Херст: Гарри Кейн может оформить хет-трик в финале чемпионата мира

·0·Спорт
Джефф Херст: Гарри Кейн может оформить хет-трик в финале чемпионата мира

Легенда сборной Англии 1966 года сэр Джефф Херст верит, что капитан национальной команды Гарри Кейн способен повторить его историческое достижение и оформить хет-трик в финале чемпионата мира. По мнению Херста, именно нападающий «Баварии» станет ключевой фигурой, которая положит конец 60-летней серии Англии без трофеев. Об этом сообщает портал Goal.com.

Джефф Херст остается единственным футболистом в истории, оформившим победный хет-трик в финале чемпионата мира. В 1966 году он забил три мяча в победном матче против Западной Германии (4:2), принеся стране единственный чемпионский титул. Как последний оставшийся в живых игрок того состава, Херст заявил, что готов разделить свой рекорд с Гарри Кейном.

В интервью изданию Даилй Маил Херст сказал: «Если мы победим, это меня не удивит. У меня нет сомнений, что Кейн может забить три гола в финале. Я не буду завидовать, наоборот, если это случится снова, я буду самым счастливым человеком». На данный момент Кейн является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии с 79 голами.

В то же время Херст подчеркнул, что в команде под руководством нового главного тренера Томаса Тухеля вся ответственность не должна ложиться только на 32-летнего форварда. По его словам, для победы должна работать вся команда, а не один человек. Херст считает, что независимо от успехов на клубном уровне, завоевание титула чемпиона мира сделает Кейна легендой в глазах всего мира.

АнглияГарри КейнЧемпионат мираБаварияТомас Тухель
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Роберт Левандовский продолжит карьеру в «Чикаго Файр»Роберт Левандовский продолжит карьеру в «Чикаго Файр»Сегодня, 16:57Ливерпуль готов бороться с Баварией за Рио НгумохуЛиверпуль готов бороться с Баварией за Рио НгумохуСегодня, 16:37Кака раскрыл причины своей неудачи в Реале МадридКака раскрыл причины своей неудачи в Реале МадридСегодня, 16:33Дэвид Бекхэм получил звезду в Голливуде: исторический моментДэвид Бекхэм получил звезду в Голливуде: исторический моментСегодня, 16:14Златан Ибрагимович о Ламине Ямале: Его игра стоит любых денегЗлатан Ибрагимович о Ламине Ямале: Его игра стоит любых денегСегодня, 16:10Стивен Джеррард назвал победителя чемпионата мираСтивен Джеррард назвал победителя чемпионата мираСегодня, 15:09
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Реал Мадрид принял окончательное решение по Килиан Мбаппе
Реал Мадрид принял окончательное решение по Килиан Мбаппе