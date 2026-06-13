Джефф Херст: Гарри Кейн может оформить хет-трик в финале чемпионата мира

Легенда сборной Англии 1966 года сэр Джефф Херст верит, что капитан национальной команды Гарри Кейн способен повторить его историческое достижение и оформить хет-трик в финале чемпионата мира. По мнению Херста, именно нападающий «Баварии» станет ключевой фигурой, которая положит конец 60-летней серии Англии без трофеев. Об этом сообщает портал Goal.com.

Джефф Херст остается единственным футболистом в истории, оформившим победный хет-трик в финале чемпионата мира. В 1966 году он забил три мяча в победном матче против Западной Германии (4:2), принеся стране единственный чемпионский титул. Как последний оставшийся в живых игрок того состава, Херст заявил, что готов разделить свой рекорд с Гарри Кейном.

В интервью изданию Даилй Маил Херст сказал: «Если мы победим, это меня не удивит. У меня нет сомнений, что Кейн может забить три гола в финале. Я не буду завидовать, наоборот, если это случится снова, я буду самым счастливым человеком». На данный момент Кейн является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии с 79 голами.

В то же время Херст подчеркнул, что в команде под руководством нового главного тренера Томаса Тухеля вся ответственность не должна ложиться только на 32-летнего форварда. По его словам, для победы должна работать вся команда, а не один человек. Херст считает, что независимо от успехов на клубном уровне, завоевание титула чемпиона мира сделает Кейна легендой в глазах всего мира.