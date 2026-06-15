Готов ли Деклан Райс стать следующим капитаном сборной Англии?

Полузащитник сборной Англии и «Арсенала» Деклан Райс в преддверии предстоящего чемпионата мира становится настоящим лидером команды. Его волевые качества и авторитет на поле, проявленные в последнем сезоне на клубном уровне, дают основания видеть в нем достойного преемника Гарри Кейна. Это связано не только с его игровым уровнем, но и со способностью вдохновлять партнеров по команде в сложных ситуациях. Об этом сообщает Goal.com.

Когда в прошлом сезоне «Арсенал» боролся за чемпионство с «Манчестер Сити», многие недооценивали шансы лондонского клуба. Однако призыв Деклана Райса «Еще ничего не закончено!» и итоговое завоевание золотых медалей Английской Премьер-лиги командой Микеля Артеты доказали, насколько сильным характером обладает футболист. Согласно анализу Goal.com, именно эти качества должны вывести его на новый уровень в национальной сборной.

Доверие Томаса Тухеля и новая иерархия

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель в недавнем интервью сообщил, что видит Деклана Райса вице-капитаном команды на время турнира. Хотя Джуд Беллингем также успел примерить капитанскую повязку, Тухель высоко оценивает опыт Райса и его умение управлять игрой в центре поля. По мнению тренера, именно Деклан способен повести команду за собой в тех случаях, когда Гарри Кейна нет на поле.

Гарри Кейн является капитаном сборной Англии с 2018 года. Хотя он стал символом команды благодаря своим голам и образцовому поведению, он не является таким вокальным лидером, как Райс. Деклан же больше общается на поле, организует партнеров и при необходимости может завести команду эмоциями. Эти качества считаются очень важными в современной футбольной иерархии.

Мундиаль в Северной Америке – начало новой эры

Для 27-летнего полузащитника чемпионат мира в Северной Америке может стать важнейшим поворотным моментом в карьере. Он уже достиг почти всего на клубном уровне, теперь цель – победа с Англией на международной арене. Ожидается, что точные передачи Райса при стандартных положениях и его надежная игра в обороне станут главным оружием англичан на турнире.

В заключение можно сказать, что Деклан Райс готов к капитанству не только физически, но и психологически. Его успехи в составе «Арсенала» и роль в сборной Англии показывают, что к тому дню, когда Гарри Кейн передаст капитанскую повязку, достойный преемник в команде уже будет сформирован. Это фактор, вселяющий надежду на будущее для болельщиков «трех львов».