Чемпионат мира 2026 года, крупнейший футбольный форум планеты, входит в решающую стадию. Сегодня одна из самых сильных и ярких команд турнира, чемпион Европы сборная Испании, начинает свой путь на этом историческом мундиале. Перед ответственным дебютным матчем против сборной Кабо-Верде главный тренер «Красной фурии» Луис де ла Фуэнте принял участие в официальной пресс-конференции. Опытный специалист отнесся к тому, что его команду называют одним из главных претендентов на главный трофей турнира, очень спокойно и сдержанно.

Статус фаворита — лишь признание прошлых заслуг

Наставник испанцев подчеркнул, что звание «фаворита», присваиваемое СМИ и футбольной общественностью, не дает никаких преимуществ или гарантий на зеленом газоне.

Превосходство на бумаге: Де ла Фуэнте считает этот статус лишь оценкой богатой истории сборной и продуктивных результатов, показанных в недавнем прошлом.

Неожиданное чемпионство: Тренер особо отметил, что в истории футбола немало команд, чьи шансы перед началом турнира никто не оценивал высоко, но которые в итоге поднимали над головой главный трофей.

С помощью следующей официальной таблицы спортивного анализа вы можете ознакомиться с подробностями первого матча сборной Испании на ЧМ-2026 и подходом главного тренера:

Турнир и официальный этап Участники сегодняшнего противостояния Главный девиз тренера Официальный источник информации Статус сборной Испании на турнире Дата первого матча ЧМ-2026, Групповой этап

(Матч 1-го тура) Испания — Кабо-Верде Великое смирение и неустанный труд Официальный сайт ФИФА Один из главных претендентов Сегодня

(Первый исторический шаг)

«За каждую победу нужно упорно сражаться на поле»

Луис де ла Фуэнте подчеркнул, что похвалы со стороны не должны вскружить голову футболистам, и к каждому сопернику нужно относиться с уважением. Он принимает это признание как символическую похвалу за проделанную его подопечными работу.

Интервью Луиса де ла Фуэнте официальному сайту ФИФА: «Что на самом деле значит быть фаворитом? Это просто внешняя оценка ваших прошлых успехов и богатой истории. Окружающие люди и эксперты могут называть вас главным претендентом. Но нельзя забывать, что в конце турнира на пьедестал победителя поднимется только одна команда. Иногда даже сборная, от которой никто не ждал успеха и которую не включали в число фаворитов, может стать чемпионом. Я высоко ценю этот статус как признание неустанного труда моих парней и их достижений. Однако статус фаворита ничего не гарантирует вам на поле. Мы подходим к этому чемпионату мира с огромным смирением. На мировом первенстве не бывает легких игр, и мы всем сердцем чувствуем, насколько сложно и трудно одержать победу в каждом матче».

Напомним, что после этих заявлений сборная Испании сегодня начинает свой путь на мундиале и выходит на поле против Кабо-Верде. Весь мир следит за тем, каким будет первый шаг испанцев, являющихся одними из самых изящных и грозных представителей мирового футбола.

Следите за самыми горячими новостями чемпионата мира, эксклюзивными материалами с полей мундиаля, тактическими разборами известных тренеров и самыми достоверными новостями из мира спорта вместе с нами на страницах Замин!