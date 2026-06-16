Почему Марк Кукурелья покинул «Челси» и подписал контракт с «Реалом»
Летнее трансферное окно в европейском футболе продолжает удивлять болельщиков неожиданными и громкими сделками. Очередной крупный трансфер между грандами Англии и Испании официально состоялся. Левый защитник лондонского «Челси», талантливый футболист Марк Кукурелья принял решение круто изменить свою карьеру и вернуться на родину — в Испанию. Исходя из личных и семейных обстоятельств, он принял предложение мадридского «Реала» и продолжит выступления в составе «сливочных».
Причины трансфера за кулисами: почему лондонский клуб согласился?
Согласно горячим данным, опубликованным известным инсайдером Беном Джейкобсом на его официальной странице в социальной сети «X» (бывший Twitter), этот трансфер оказался выгоден обеим сторонам. Поскольку в составе лондонцев наблюдался значительный рост в игре молодого таланта Йоррела Хато, руководство «аристократов» легко согласилось отпустить 27-летнего испанского защитника в Мадрид.
В свою очередь, после ухода Кукурельи руководство «Челси» поставило перед собой главную цель на это лето — приобрести как минимум двух новых футболистов, которые полностью соответствуют высокому уровню английской Премьер-лиги и смогут создать серьезную конкуренцию в основном составе для заполнения освободившихся позиций.
В следующей официальной спортивной и организационной аналитической таблице вы можете подробно ознакомиться с общей статистикой Марка Кукурельи в лондонском клубе и деталями его исторического контракта с мадридским «Реалом»:
Имя и возраст футболиста
Бывший клуб и год прихода
Общая статистика в составе «Челси»
Новый клуб, с которым подписан контракт
Срок действия нового соглашения
Молодой талант, занявший его место в Лондоне
Марк Кукурелья
(27 лет)
«Челси» Лондон
(с 2022 года)
163 матча
(9 голов, 13 ассистов)
«Реал Мадрид»
(Ла Лига Испании)
6 сезонов
(до лета 2032 года)
Йоррел Хато
(талантливый молодой защитник)
Новая эра на «Сантьяго Бернабеу» до 2032 года
Стоит отметить, что неутомимый испанский защитник с 2022 года достойно представлял «Челси» на международной арене. За прошедшее время Марк провел в форме лондонцев в общей сложности 163 официальных матча, в которых 9 раз сумел поразить ворота соперников. Также он отметился 13 голевыми передачами (ассистами), внеся значительный вклад в успехи команды.
О долгосрочном проекте в Мадриде:
Серьезный подход руководства мадридского «Реала» к трансферу Марка Кукурельи подтверждается и сроком контракта. Между сторонами было официально подписано масштабное долгосрочное соглашение, рассчитанное на 6 сезонов, то есть действующее до 2032 года. Испанские болельщики с большой надеждой ждут, что их соотечественник выведет оборону Мадрида на новый уровень.
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