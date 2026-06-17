Лионель Месси начал ЧМ-2026 с рекорда: Аргентина разгромила Алжир

·4·Спорт
Лионель Месси начал ЧМ-2026 с рекорда: Аргентина разгромила Алжир

Сборная Аргентины уверенно начала защиту своего титула на чемпионате мира 2026 года. В матче, прошедшем на стадионе в Канзас-Сити, действующие чемпионы одержали победу над сборной Алжира со счетом 3:0. Главным героем встречи стал 38-летний Лионель Месси, который забил три мяча в ворота соперника, установив очередной исторический рекорд. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Первые минуты игры прошли в довольно напряженной атмосфере для обеих команд. Сначала гол после передачи Лаутаро Мартинеса был отменен из-за офсайда, а вскоре представитель Алжира Фарес Шайби поразил ворота Эмилиано Мартинеса. Однако после вмешательства системы VAR выяснилось, что алжирский футболист также находился в положении вне игры, и счет остался неизменным.

Вечер рекордов Месси

На 15-й минуте матча на сцене появился Лионель Месси. Мяч, доставленный его партнером по клубу «Интер Майами» Родриго Де Паулем, Месси отправил точно в верхний угол ворот. Этот гол стал первым для аргентинской легенды в его пятом чемпионате мира. Примечательно, что это произошло ровно через 20 лет после его дебютного гола на мундиалях.

Благодаря хет-трику в этом матче Лионель Месси сравнялся с легендарным Мирославом Клозе по количеству голов в истории чемпионатов мира. Теперь на счету обоих футболистов по 16 мячей. Однако бывший немецкий нападающий все еще удерживает лидерство, так как провел меньше матчей. Кроме того, этот гол стал 911-м в карьере Месси (на уровне клубов и сборной).

Во втором тайме Аргентина не сбавила давление. Удар Алексиса Мак Аллистера был отражен голкипером Лукой Зиданом, но Месси первым подобрал отскочивший мяч и сделал счет 2:0. Вскоре нападающий, реализовав передачу Николаса Гонсалеса, оформил свой первый хет-трик на чемпионатах мира.

Сборная Алжира оказывала достойное сопротивление в контроле мяча, однако в атаке им не хватило точности. Представители Африки нанесли в общей сложности семь ударов по воротам Аргентины, но ни один из них не пришелся в створ. По данным Goal.com, эта победа значительно повысила шансы Аргентины на выход из группы.

Эта встреча выделяется не только результатом, но и рядом статистических показателей:

  • Лионель Месси поднялся на 2-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира;
  • Родриго Де Пауль и Месси стали пятой парой представителей MLS, обменявшимися голевой передачей на чемпионате мира;
  • Лионель Месси забил свой 911-й гол в карьере именно в открывающем матче ЧМ-2026.

АргентинаЛионель МессиЧМ-2026ФутболРекорд
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Эрлинг Холанд оформил дубль: Норвегия разгромила Ирак на ЧМ и успешно стартовала в турниреЭрлинг Холанд оформил дубль: Норвегия разгромила Ирак на ЧМ и успешно стартовала в турниреСегодня, 00:12Черчесов рассказал о слежке за Узбекистаном и назвал Нидерланды будущим чемпиономЧерчесов рассказал о слежке за Узбекистаном и назвал Нидерланды будущим чемпиономСегодня, 23:47Смотрите голы в матче Франция — Сенегал (видео)Смотрите голы в матче Франция — Сенегал (видео)Сегодня, 21:47Роберто Мартинес покидает сборную Португалии: уйдет ли Криштиану Роналду?Роберто Мартинес покидает сборную Португалии: уйдет ли Криштиану Роналду?Сегодня, 21:37Килиан Мбаппе установил рекорд: Франция начала чемпионат мира с волевой победыКилиан Мбаппе установил рекорд: Франция начала чемпионат мира с волевой победыСегодня, 21:11Франция обыграла Сенегал благодаря голам Мбаппе и БарколяФранция обыграла Сенегал благодаря голам Мбаппе и БарколяСегодня, 21:09
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана