Лионель Месси начал ЧМ-2026 с рекорда: Аргентина разгромила Алжир

Сборная Аргентины уверенно начала защиту своего титула на чемпионате мира 2026 года. В матче, прошедшем на стадионе в Канзас-Сити, действующие чемпионы одержали победу над сборной Алжира со счетом 3:0. Главным героем встречи стал 38-летний Лионель Месси, который забил три мяча в ворота соперника, установив очередной исторический рекорд. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Первые минуты игры прошли в довольно напряженной атмосфере для обеих команд. Сначала гол после передачи Лаутаро Мартинеса был отменен из-за офсайда, а вскоре представитель Алжира Фарес Шайби поразил ворота Эмилиано Мартинеса. Однако после вмешательства системы VAR выяснилось, что алжирский футболист также находился в положении вне игры, и счет остался неизменным.

Вечер рекордов Месси

На 15-й минуте матча на сцене появился Лионель Месси. Мяч, доставленный его партнером по клубу «Интер Майами» Родриго Де Паулем, Месси отправил точно в верхний угол ворот. Этот гол стал первым для аргентинской легенды в его пятом чемпионате мира. Примечательно, что это произошло ровно через 20 лет после его дебютного гола на мундиалях.

Благодаря хет-трику в этом матче Лионель Месси сравнялся с легендарным Мирославом Клозе по количеству голов в истории чемпионатов мира. Теперь на счету обоих футболистов по 16 мячей. Однако бывший немецкий нападающий все еще удерживает лидерство, так как провел меньше матчей. Кроме того, этот гол стал 911-м в карьере Месси (на уровне клубов и сборной).

Во втором тайме Аргентина не сбавила давление. Удар Алексиса Мак Аллистера был отражен голкипером Лукой Зиданом, но Месси первым подобрал отскочивший мяч и сделал счет 2:0. Вскоре нападающий, реализовав передачу Николаса Гонсалеса, оформил свой первый хет-трик на чемпионатах мира.

Сборная Алжира оказывала достойное сопротивление в контроле мяча, однако в атаке им не хватило точности. Представители Африки нанесли в общей сложности семь ударов по воротам Аргентины, но ни один из них не пришелся в створ. По данным Goal.com, эта победа значительно повысила шансы Аргентины на выход из группы.

Эта встреча выделяется не только результатом, но и рядом статистических показателей: