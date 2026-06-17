Скалони восхищен мастерством Месси в матче против Алжира

Чемпионат мира-2026, который с размахом проходит на стадионах Северной Америки под взглядами миллионов болельщиков, покоряет мировую общественность своими первыми жаркими результатами и примечательными мнениями экспертов. Действующие чемпионы мира, разгромившие в первом туре группового этапа одного из серьезных представителей Африки — сборную Алжира — со счетом 3:0, стали главной темой обсуждений за океаном. После этой содержательной и крупной победы главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выступил на пресс-конференции, с волнением рассказав о магической игре героя встречи Лионеля Месси и общей тактике команды.

Скалони: «Лео оставил меня без слов, он творит чудеса уже 20 лет»

Говоря о мастерстве капитана Лионеля Месси, который в одиночку решил исход встречи, отправив три эффектных мяча в ворота соперника, опытный специалист не скрывал своего восхищения.

«Честно говоря, Лео сегодня оставил меня без слов тем, что он показал на поле. Какие еще новые эпитеты или слова похвалы я могу подобрать для него? Он просто невероятный, великий феномен. Месси демонстрирует такой высокий уровень и творит подобные чудеса непрерывно на протяжении 20 лет. Неслучайно весь футбольный мир и миллионы болельщиков получают бесконечное удовольствие и мгновенный восторг от каждого его движения», — так Скалони выразил почтение своему подопечному.

Также тренер остановился на философии команды на поле и ее главном преимуществе: «Мы никогда не сдаемся сопернику в контроле мяча и содержательном стиле игры. То, как мы обращаемся с мячом на поле, — это наш истинный стиль, прошитый в нашей крови, и крайне важно помнить об этом в каждом матче».

В следующей официальной спортивно-аналитической таблице вы можете подробно ознакомиться с выводами Лионеля Скалони после матча с Алжиром, его тактическими взглядами и положением сборной Аргентины на турнире:

Основные тезисы Скалони Оценка Лионеля Месси Тактический принцип Аргентины Психологический фактор старта ЧМ • Победа в первом матче была очень важна

• Алжир не сдался без боя • Гений, оставляющий без слов

• Стабильная деятельность на протяжении 20 лет • Никогда не отступать в контроле мяча

• Атакующий и содержательный футбол • Выводы из ошибок на ЧМ-2022 сделаны

• Турнир необходимо начинать с победы

«Мы сделали правильные выводы из ошибки в Катаре»

Наставник сборной напомнил, что первые матчи на чемпионатах мира всегда проходят для футболистов тяжело в психологическом плане и под давлением. В связи с этим он вспомнил неудачный старт на мундиале 2022 года в Катаре.

«Первый шаг на чемпионате мира всегда бывает крайне сложным и волнительным. На прошлом первенстве мира мы неудачно стартовали, поставив себя в трудное положение (имеется в виду поражение от Саудовской Аравии). Поэтому сегодня начать наш путь в Северной Америке красивой и уверенной победой было для нас жизненно необходимо», — отметил аргентинский специалист.

В завершение своей речи Скалони не забыл высказать теплые слова в адрес побежденного соперника: «Перед выходом на поле мы прекрасно понимали, что нас ждет очень тяжелое испытание. Алжир — команда, которая играет в очень качественный и дисциплинированный тактический футбол. Сегодня они проделали на поле огромный объем работы, поэтому этот матч не был для нас легким».

После этой яркой победы национальная сборная Аргентины стала одним из явных лидеров группы «Дж» по количеству очков и разнице мячей. Празднующая «Альбиселесте» в следующем туре выйдет на поле против серьезного представителя Европы — сборной Австрии.

Мнение спортивных обозревателей Замин: Спокойствие Скалони и такая потрясающая спортивная форма Месси ясно показывают, что Аргентина приехала за океан защищать свой титул. Самое главное, что команда извлекла уроки из ошибок в Катаре и начала турнир без опасных рисков. В следующем матче против Австрии ждем от Месси новых голов и абсолютных рекордов!

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