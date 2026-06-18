Фабио Каннаваро отметил историческую значимость матча

·93·Спорт
Фабио Каннаваро отметил историческую значимость матча

В рамках чемпионата мира ФИФА сборная Узбекистана провела матч против Колумбии.

После игры главный тренер Фабио Каннаваро отметил, что поединок получился интересным, а команда особенно хорошо действовала во втором тайме.

По его словам, после перерыва удалось изменить ход игры, и особенно через левый фланг создавались опасные моменты.

«Мы старались взять контроль над игрой в свои руки. Против такой команды, как Колумбия, играть без мяча непросто», — сказал тренер.

Фабио Каннаваро также отметил, что они вышли на поле с целью позитивно представить Узбекистан всему миру.

Он подчеркнул, что команда показала хорошую игру во втором тайме, но, к сожалению, пропустила гол.

«Мы запомним этот матч на этом стадионе, потому что это историческая игра. Мы на чемпионате мира. Сегодняшний матч был для нас полезным. Были ошибки, и мы над ними поработаем», — сказал Каннаваро.

Матч завершился поражением сборной Узбекистана со счетом 1:3. Победу одержала сборная Колумбии.

В турнирной таблице группы K представлены команды Колумбии, Конго, Португалии и Узбекистана.

Фабио КаннавароУзбекистанКолумбияЧемпионат мира ФИФА
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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