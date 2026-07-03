Погода на выходных резко изменится: где пройдут дожди?

·62·Узбекистан
Погода на выходных резко изменится: где пройдут дожди?

В Узбекистане в выходные дни погодные условия немного изменятся. По данным синоптиков, в субботу в некоторых регионах возможны кратковременные дожди и грозы. С воскресенья осадки прекратятся, и температура воздуха снова повысится.

По сообщению «Узгидромета», 3 июля, в пятницу, в Республике Каракалпакстан, Хорезмской области, а также в вечерние часы в некоторых районах Ташкентской области возможны кратковременные дожди и грозы. Днем температура воздуха составит 30–33 градуса, а в южных и пустынных районах достигнет 35–37 градусов.

4 июля, в субботу, в некоторых местах Ферганской долины, Ташкентской, Джизакской и Сырдарьинской областей ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура сохранится на уровне показателей пятницы.

5 июля, в воскресенье, осадков по республике не ожидается. Прогнозируется дальнейшее потепление: днем температура поднимется до 34–37 градусов, а в южных регионах — до 39 градусов.

Скорость ветра составит 7–12 м/с. 3 июля в некоторых пустынных районах ветер может усилиться до 15–20 м/с, местами возможна пыльная буря.

Кроме того, 3–4 июля в предгорных и горных районах сохраняется вероятность периодических дождей, гроз, а также риск возникновения селей и паводков.

В городе Ташкенте в пятницу вечером и в утренние часы субботы возможны кратковременные дожди и грозы. В воскресенье в столице осадков не ожидается, дневная температура воздуха поднимется до 34–36 градусов.

Согласно предварительным прогнозам синоптиков, с 6 июля в республике снова усилится жара. К концу первой декады месяца дневная температура воздуха в большинстве регионов может достичь 37–40 градусов, а на юге — 41–43 градусов.

УзгидрометОзбекистанКаракалпакстанТашкент
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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