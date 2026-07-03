Госслужащие увидели последствия коррупции в колонии

Фото: Агентство по противодействию коррупции

Агентство по противодействию коррупции в сотрудничестве с Министерством внутренних дел продолжает проводить профилактические визиты госслужащих в учреждения исполнения наказаний.

Очередной визит состоялся в колонии-осудительной №14 города Алмалык. Его основной целью была наглядная демонстрация должностным лицам правовых, социальных и человеческих последствий коррупции.

Приняли участие представители трех министерств

В профилактическом мероприятии приняли участие руководители и ответственные сотрудники следующих министерств:

Министерство дошкольного и школьного образования;

Министерство высшего образования, науки и инноваций;

Министерство сокращения бедности и занятости.

Участники ознакомились с условиями содержания в колонии, местами пребывания осужденных и инфраструктурой учреждения.

Проведен открытый диалог с осужденными

В ходе визита госслужащие вступили в прямой диалог с осужденными.

В беседах обсуждалось, как лишение свободы из-за коррупционных преступлений влияет не только на личную жизнь человека, но и на его семью, репутацию и будущее детей.

Наказание за коррупцию — не только тюрьма

В Агентстве отметили, что подобные встречи направлены на формирование у госслужащих четкого представления о неизбежных последствиях коррупционных правонарушений.

В результате коррупции человек может:

быть привлечен к уголовной ответственности;

быть лишен свободы;

отдалиться от семьи и близких;

потерять авторитет в обществе;

оказать негативное влияние на будущее своих детей.

Главная цель — предотвращение

В ходе мероприятия госслужащим напомнили о необходимости выполнять свои служебные обязанности на принципах честности, ответственности и верховенства закона.

По мнению Агентства по противодействию коррупции, предотвращение коррупции гораздо важнее, чем устранение ее последствий после совершения правонарушения.

В связи с этим планируется на регулярной основе проводить подобные профилактические визиты с участием руководителей и сотрудников органов государственного управления.