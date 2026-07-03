Госслужащие увидели последствия коррупции в колонии
Фото: Агентство по противодействию коррупции
Агентство по противодействию коррупции в сотрудничестве с Министерством внутренних дел продолжает проводить профилактические визиты госслужащих в учреждения исполнения наказаний.
Очередной визит состоялся в колонии-осудительной №14 города Алмалык. Его основной целью была наглядная демонстрация должностным лицам правовых, социальных и человеческих последствий коррупции.
Приняли участие представители трех министерств
В профилактическом мероприятии приняли участие руководители и ответственные сотрудники следующих министерств:
Министерство дошкольного и школьного образования;
Министерство высшего образования, науки и инноваций;
Министерство сокращения бедности и занятости.
Участники ознакомились с условиями содержания в колонии, местами пребывания осужденных и инфраструктурой учреждения.
Проведен открытый диалог с осужденными
В ходе визита госслужащие вступили в прямой диалог с осужденными.
В беседах обсуждалось, как лишение свободы из-за коррупционных преступлений влияет не только на личную жизнь человека, но и на его семью, репутацию и будущее детей.
Наказание за коррупцию — не только тюрьма
В Агентстве отметили, что подобные встречи направлены на формирование у госслужащих четкого представления о неизбежных последствиях коррупционных правонарушений.
В результате коррупции человек может:
быть привлечен к уголовной ответственности;
быть лишен свободы;
отдалиться от семьи и близких;
потерять авторитет в обществе;
оказать негативное влияние на будущее своих детей.
Главная цель — предотвращение
В ходе мероприятия госслужащим напомнили о необходимости выполнять свои служебные обязанности на принципах честности, ответственности и верховенства закона.
По мнению Агентства по противодействию коррупции, предотвращение коррупции гораздо важнее, чем устранение ее последствий после совершения правонарушения.
В связи с этим планируется на регулярной основе проводить подобные профилактические визиты с участием руководителей и сотрудников органов государственного управления.
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