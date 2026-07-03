В Турции найдено тело гражданина Узбекистана, упавшего в реку

В провинции Мугла в Турции после поисковых работ было обнаружено тело пропавшего без вести гражданина Узбекистана. Местные правоохранительные органы проводят следственные действия по данному происшествию.

По данным издания Cumhuriyet, 21-летний узбекистанец отправился на купание в реку в районе Сейдикемер провинции Мугла. Спустя значительное время члены семьи забеспокоились тем, что молодой человек не вернулся домой.

Отец юноши начал искать его самостоятельно и отправился к берегу реки. Обнаружив там оставленные вещи сына, он немедленно обратился в службу экстренной помощи 112.

После получения сообщения на место происшествия прибыли сотрудники жандармерии, медицинские работники, служба по чрезвычайным ситуациям, морская полиция и поисково-спасательные группы. Также для проведения подводных поисков были задействованы квалифицированные водолазы.

В результате проведенных поисковых работ тело гражданина Узбекистана было найдено на дне реки. После проведения первичного осмотра правоохранительными органами тело погибшего было направлено в морг для судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время продолжается официальное расследование с целью выяснения всех обстоятельств данной трагедии.