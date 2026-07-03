Компания Алпине представит прототип электромобиля А110 нового поколения

·9·Авто
Компания Алпине представит прототип электромобиля А110 нового поколения

Легендарный французский бренд спортивных автомобилей Алпине готовится представить общественности новое поколение своего самого популярного спорткара А110, который будет работать на полностью электрической тяге. Первый рабочий прототип этой модели дебютирует на престижном фестивале Гудвуд Фестивал оф Спид в Великобритании. Ожидается, что эта новинка станет важным поворотным моментом в стратегии перехода бренда к полностью электрифицированному будущему. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Данный прототип под названием А110 Футуре базируется на специальном шасси, именуемом Алпине Performance Платформ (АПП). По данным издания Autocar, хотя внешне прототип напоминает кузов нынешней бензиновой модели, расширенные колесные арки свидетельствуют о том, что новое поколение получит значительно более широкую базу. Это обеспечит автомобилю еще большую устойчивость на дороге и облегчит прохождение поворотов на высоких скоростях.

Технические инновации и распределение веса

Проблема веса, которая считается главной сложностью для электромобилей, была решена инженерами Алпине с помощью алюминиевых конструкций. Новая платформа оснащена 800-вольтовой электрической системой, что позволяет осуществлять быструю зарядку. Самым интересным аспектом стало решение инженеров использовать два отдельных аккумуляторных блока вместо одной большой батареи.

Эти аккумуляторы расположены над передней и задней осями, что позволяет распределить центр тяжести автомобиля в пропорции 40:60. Для сравнения, в нынешней бензиновой модели А110 этот показатель составляет 44:56. Такой подход позволяет сохранить управляемость электромобиля и обеспечить ему динамику, характерную для классических спорткаров.

Выносливость на гоночных трассах

Генеральный директор Алпине Филипп Криеф отметил, что такое расположение аккумуляторов помогло сохранить низкий профиль автомобиля, как у бензиновой модели. При этом ожидается, что новый А110 сможет проехать более 547 километров (340 миль) на одном заряде. Этот показатель является очень высоким для сегмента легких спорткаров.

Руководитель компании остановился еще на одном важном моменте: новый электромобиль сможет совершить три последовательных круга по знаменитой немецкой трассе Нюрбургринг Нордшлеифе без потери мощности (без снижения производительности из-за перегрева). Для поклонников Алпине это свидетельствует о том, что автомобиль сможет проявить себя не только на городских улицах, но и на профессиональных гоночных треках.

Интересно, что задний аккумуляторный блок расположен на месте нынешнего бензинового двигателя. Это оставляет возможность в будущем адаптировать данную платформу под двигатели внутреннего сгорания, если возникнет необходимость. Однако Филипп Криеф особо подчеркнул, что эта возможность не нанесет ущерба основным характеристикам электромобиля, так как Алпине стремится в первую очередь создать идеальный электрический спорткар.

AlpineA110ЭлектромобильСпорткарGoodwood
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Налог на корпоративные автомобили: как рассчитать и сэкономить на расходахНалог на корпоративные автомобили: как рассчитать и сэкономить на расходахСегодня, 12:57Доступный и надежный: рекомендации по покупке Дакиа Дустер второго поколенияДоступный и надежный: рекомендации по покупке Дакиа Дустер второго поколенияСегодня, 09:57Kia установила абсолютный рекорд на рынке США: спрос на гибридные модели резко выросKia установила абсолютный рекорд на рынке США: спрос на гибридные модели резко выросСегодня, 04:24Volkswagen оснастит завод в Португалии современным покрасочным комплексомVolkswagen оснастит завод в Португалии современным покрасочным комплексомСегодня, 03:57Революция на заводах BMW: гуманоидные роботы Figure 03 вышли на конвейерРеволюция на заводах BMW: гуманоидные роботы Figure 03 вышли на конвейерСегодня, 03:24МкМуртрй Спеирлинг Пуре: в продажу поступил самый быстрый трековый гиперкар в миреМкМуртрй Спеирлинг Пуре: в продажу поступил самый быстрый трековый гиперкар в миреВчера, 18:52
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Представлен Kia Seltos 2027: 190 л.с. и 8-ступенчатый автомат
Представлен Kia Seltos 2027: 190 л.с. и 8-ступенчатый автомат
Запуск производства Lada Нива Легенд с новым двигателем и оцинкованным кузовом
Запуск производства Lada Нива Легенд с новым двигателем и оцинкованным кузовом
BYD представил новый флагманский седан: больше, чем Mercedes-Benz S-Class
BYD представил новый флагманский седан: больше, чем Mercedes-Benz S-Class
Lada Азимут получил турбодвигатель еще до старта продаж
Lada Азимут получил турбодвигатель еще до старта продаж