Компания Алпине представит прототип электромобиля А110 нового поколения

Легендарный французский бренд спортивных автомобилей Алпине готовится представить общественности новое поколение своего самого популярного спорткара А110, который будет работать на полностью электрической тяге. Первый рабочий прототип этой модели дебютирует на престижном фестивале Гудвуд Фестивал оф Спид в Великобритании. Ожидается, что эта новинка станет важным поворотным моментом в стратегии перехода бренда к полностью электрифицированному будущему. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Данный прототип под названием А110 Футуре базируется на специальном шасси, именуемом Алпине Performance Платформ (АПП). По данным издания Autocar, хотя внешне прототип напоминает кузов нынешней бензиновой модели, расширенные колесные арки свидетельствуют о том, что новое поколение получит значительно более широкую базу. Это обеспечит автомобилю еще большую устойчивость на дороге и облегчит прохождение поворотов на высоких скоростях.

Технические инновации и распределение веса

Проблема веса, которая считается главной сложностью для электромобилей, была решена инженерами Алпине с помощью алюминиевых конструкций. Новая платформа оснащена 800-вольтовой электрической системой, что позволяет осуществлять быструю зарядку. Самым интересным аспектом стало решение инженеров использовать два отдельных аккумуляторных блока вместо одной большой батареи.

Эти аккумуляторы расположены над передней и задней осями, что позволяет распределить центр тяжести автомобиля в пропорции 40:60. Для сравнения, в нынешней бензиновой модели А110 этот показатель составляет 44:56. Такой подход позволяет сохранить управляемость электромобиля и обеспечить ему динамику, характерную для классических спорткаров.

Выносливость на гоночных трассах

Генеральный директор Алпине Филипп Криеф отметил, что такое расположение аккумуляторов помогло сохранить низкий профиль автомобиля, как у бензиновой модели. При этом ожидается, что новый А110 сможет проехать более 547 километров (340 миль) на одном заряде. Этот показатель является очень высоким для сегмента легких спорткаров.

Руководитель компании остановился еще на одном важном моменте: новый электромобиль сможет совершить три последовательных круга по знаменитой немецкой трассе Нюрбургринг Нордшлеифе без потери мощности (без снижения производительности из-за перегрева). Для поклонников Алпине это свидетельствует о том, что автомобиль сможет проявить себя не только на городских улицах, но и на профессиональных гоночных треках.

Интересно, что задний аккумуляторный блок расположен на месте нынешнего бензинового двигателя. Это оставляет возможность в будущем адаптировать данную платформу под двигатели внутреннего сгорания, если возникнет необходимость. Однако Филипп Криеф особо подчеркнул, что эта возможность не нанесет ущерба основным характеристикам электромобиля, так как Алпине стремится в первую очередь создать идеальный электрический спорткар.