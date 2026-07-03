Лионель Скалони ответил на критику о зависимости сборной Аргентины от фактора Месси
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопросы журналистов перед матчем против Кабо-Верде в рамках 1/16 финала чемпионата мира. Специалист отверг критику относительно недостаточного разнообразия в атаке команды и чрезмерной зависимости от фактора капитана Лионеля Месси. Ожидается, что эта встреча, которая пройдет в Майами, станет интересным противостоянием между неожиданным открытием турнира и действующими чемпионами. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.
В групповом этапе сборная Аргентины показала стопроцентный результат, заняв первое место в группе Дж. Одержав победу над Иорданией со счетом 3:1 в последнем туре, «альбиселесте» уверенно вышли в плей-офф. Однако многие эксперты обращают внимание на то, что доля Лионеля Месси в забитых голах команды слишком высока. 37-летний нападающий сумел шесть раз поразить ворота соперников уже на групповом этапе.
Ответственность за голы и командная играПо сообщению Goal.com, Лионель Скалони подчеркнул, что не обеспокоен результативностью капитана команды. По мнению тренера, общая победа команды стоит на первом месте, независимо от того, кто забивает гол. «Мы в хорошей форме и, как и все, взволнованы. Перед нами достойный соперник, который показывает очень хорошую игру. В плей-офф нет места ошибкам — проигравшая команда отправляется домой», — отметил тренер.
Говоря о дискуссиях вокруг Месси, Скалони сказал: «Лионель Месси привык играть в любых условиях. У других наших футболистов тоже были моменты, но именно Лео ими воспользовался. Я хочу, чтобы голы распределялись по команде, но пока команда побеждает, это не проблема». Это заявление свидетельствует о том, что в лагере Аргентины царит внутреннее спокойствие.
Кабо-Верде: неожиданный и опасный соперникСборная Кабо-Верде, следующий соперник Аргентины, стала настоящим открытием этого турнира. В групповом этапе они удивили такие сильные команды, как Испания и Саудовская Аравия, не потерпев ни одного поражения. Скалони прекрасно понимает, что взломать оборонительный редут соперника будет непросто.
«Кабо-Верде — команда, которая до сих пор не знает, что такое поражение. Они заслуживали победы даже над Саудовской Аравией. В защите они очень хорошо перекрывают центральные зоны и крайне опасны в контратаках. В их составе есть технически сильные исполнители. Мы оцениваем их по достоинству и уважаем», — добавил тренер.
Естественно, этот матч вызовет большой интерес и у футбольных болельщиков из Узбекистана. Ведь каждая встреча с участием Лионеля Месси является одним из самых просматриваемых спортивных событий в мире, включая наш регион. Матч 1/16 финала между Аргентиной и Кабо-Верде состоится в пятницу в условиях влажного климата Майами.
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