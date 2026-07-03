Лионель Скалони ответил на критику о зависимости сборной Аргентины от фактора Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопросы журналистов перед матчем против Кабо-Верде в рамках 1/16 финала чемпионата мира. Специалист отверг критику относительно недостаточного разнообразия в атаке команды и чрезмерной зависимости от фактора капитана Лионеля Месси. Ожидается, что эта встреча, которая пройдет в Майами, станет интересным противостоянием между неожиданным открытием турнира и действующими чемпионами. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В групповом этапе сборная Аргентины показала стопроцентный результат, заняв первое место в группе Дж. Одержав победу над Иорданией со счетом 3:1 в последнем туре, «альбиселесте» уверенно вышли в плей-офф. Однако многие эксперты обращают внимание на то, что доля Лионеля Месси в забитых голах команды слишком высока. 37-летний нападающий сумел шесть раз поразить ворота соперников уже на групповом этапе.

Ответственность за голы и командная игра

По сообщению Goal.com, Лионель Скалони подчеркнул, что не обеспокоен результативностью капитана команды. По мнению тренера, общая победа команды стоит на первом месте, независимо от того, кто забивает гол. «Мы в хорошей форме и, как и все, взволнованы. Перед нами достойный соперник, который показывает очень хорошую игру. В плей-офф нет места ошибкам — проигравшая команда отправляется домой», — отметил тренер.

Говоря о дискуссиях вокруг Месси, Скалони сказал: «Лионель Месси привык играть в любых условиях. У других наших футболистов тоже были моменты, но именно Лео ими воспользовался. Я хочу, чтобы голы распределялись по команде, но пока команда побеждает, это не проблема». Это заявление свидетельствует о том, что в лагере Аргентины царит внутреннее спокойствие.

Кабо-Верде: неожиданный и опасный соперник

Сборная Кабо-Верде, следующий соперник Аргентины, стала настоящим открытием этого турнира. В групповом этапе они удивили такие сильные команды, как Испания и Саудовская Аравия, не потерпев ни одного поражения. Скалони прекрасно понимает, что взломать оборонительный редут соперника будет непросто.

«Кабо-Верде — команда, которая до сих пор не знает, что такое поражение. Они заслуживали победы даже над Саудовской Аравией. В защите они очень хорошо перекрывают центральные зоны и крайне опасны в контратаках. В их составе есть технически сильные исполнители. Мы оцениваем их по достоинству и уважаем», — добавил тренер.

Естественно, этот матч вызовет большой интерес и у футбольных болельщиков из Узбекистана. Ведь каждая встреча с участием Лионеля Месси является одним из самых просматриваемых спортивных событий в мире, включая наш регион. Матч 1/16 финала между Аргентиной и Кабо-Верде состоится в пятницу в условиях влажного климата Майами.