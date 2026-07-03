Женская команда «Арсенала» совершила громкий трансфер: Джорджия Стэнуэй перешла в лондонский клуб

Ведущий полузащитник женской сборной Англии Джорджия Стэнэнуэй официально стала игроком лондонского «Арсенала». После успешных четырех лет в немецкой «Баварии» 27-летняя футболистка решила вернуться на родину. Этот трансфер стал одним из первых и крупнейших приобретений «Арсенала» в летнее трансферное окно, что свидетельствует об амбициях клуба на следующий сезон. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Слухи о переходе Стэнуэй в лондонский клуб циркулировали с января этого года, когда она объявила об уходе из «Баварии». После длительных переговоров в пятницу футболистка была официально представлена. Сообщается, что опытный полузащитник будет выступать в северном Лондоне под 4-м номером. Этот трансфер оценивается как значимое событие для английского женского футбола.

По информации Goal.com, футболистка подписала с новым клубом трехлетний контракт, который включает пункт о возможном продлении еще на один год. Стэнуэй выразила огромную радость от присоединения к «Арсеналу», особо отметив роль клуба в развитии женского футбола. По ее словам, именно желание выигрывать трофеи и расти как игрок побудило ее принять это решение.

Успешные четыре года в Германии

Выступления Джорджии Стэнуэй в мюнхенском клубе стали поворотным моментом в ее карьере. Завершив в 2022 году семилетнее сотрудничество с «Манчестер Сити» и отправившись в Германию, футболистка стала там настоящей звездой. В составе «Баварии» она завоевала восемь трофеев, включая четыре чемпионства Бундеслиги подряд и два кубка страны.

Кроме того, в текущем сезоне она внесла большой вклад в выход «Баварии» в полуфинал Лиги чемпионов. Это стало лучшим результатом клуба за последние пять лет. За время пребывания в Германии Стэнуэй проявила себя не только на клубном, но и на международном уровне. Она стала чемпионкой Европы в составе сборной Англии и дошла до финала чемпионата мира 2023 года.

Новые возможности для «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Рене Слегерс высоко оценила трансфер Стэнуэй. По мнению тренера, опыт и менталитет победителя, которыми обладает футболистка, привнесут новое измерение в полузащиту команды. Ожидается, что активность Стэнуэй в центре поля и ее способность организовывать атаки полностью соответствуют игровому стилю лондонского клуба.

Личные достижения футболистки также свидетельствуют о ее высоком уровне. После ярких выступлений на чемпионате мира она впервые была номинирована на «Золотой мяч» (Баллон д’Ор). Теперь этот опыт должен помочь «Арсеналу» вернуть лидерство как в чемпионате Англии, так и на международной арене.

В настоящее время женская команда «Арсенала» готовится к началу предсезонной подготовки. Приход игрока такого высокого уровня, как Стэнуэй, вселяет большие надежды в болельщиков команды. С большой вероятностью она станет неотъемлемой частью основного состава уже во время предсезонных сборов.