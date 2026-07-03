Стало известно, как будет выглядеть iPhone 18 Pro

В сети появились новые данные о еще не представленном смартфоне iPhone 18 Pro от Apple. На этот раз были обнародованы изображения, отражающие возможный внешний вид устройства, новые цвета корпуса, а также некоторые изменения в дизайне.

Согласно имеющейся информации, снимки распространились после кибератаки на компанию Tata Electronics, одного из основных производственных партнеров Apple. По сообщению Android Ауторитй, в результате атаки утекли более 200 тысяч файлов общим объемом свыше 630 гигабайт.

На изображениях, распространенных инсайдерами, также продемонстрированы новые цвета, готовящиеся для iPhone 18 Pro. По данным ЭарлйАпплеЛеакс, Apple выбрала цвет темно-вишневый (Черрй Red) для массового производства. Сообщается, что компания протестировала несколько вариантов, но именно этот оттенок был утвержден в качестве окончательного решения.

В то же время в интернете появился корпус темно-фиолетового цвета под названием Бургундй, который тестировался в рамках программы CMF (Колор, Материал анд Финиш). Однако источники отмечают, что этот вариант не вошел в линейку финальных моделей.

Распространенные материалы также подтверждают предыдущие предположения относительно дизайна устройства. В частности, ожидается, что благодаря перераспределению передних датчиков Dynamic Island станет более компактным и менее заметным.

Ранее в сети также распространилось видео внутренних тестов iPhone 18 Pro на устойчивость к падениям. Это свидетельствует о том, что Apple серьезно работает над прочностью смартфона нового поколения.

Apple пока не сделала официального заявления по поводу этой утечки. Тем не менее, появляющиеся фотографии и технические данные только подогревают интерес к будущему iPhone 18 Pro.