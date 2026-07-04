Шавкат Мирзиёев в Тбилиси почтил память грузинских героев (видео)
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в рамках государственного визита в Грузию посетил площадь Героев в Тбилиси. Глава государства отдал дань уважения памяти героев, павших на пути объединения Грузии.
В честь Президента был выстроен почетный караул
Визит состоялся 3 июля. На площади Героев в честь Шавката Мирзиёева был выстроен почетный караул.
Церемония прошла в официальной и торжественной обстановке.
К подножию памятника возложен венок
Лидер Узбекистана возложил венок к подножию памятника героям, павшим за объединение Грузии.
Этой церемонией было выражено глубокое уважение исторической памяти грузинского народа и людям, отдавшим жизнь за Родину.
Прозвучали гимны двух государств
В ходе мероприятия в исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Узбекистана и Грузии.
Данная церемония стала еще одним символическим выражением взаимного уважения и дружественных отношений между двумя странами.
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