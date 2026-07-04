Шавкат Мирзиёев в Тбилиси почтил память грузинских героев (видео)

·19·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев в Тбилиси почтил память грузинских героев (видео)

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в рамках государственного визита в Грузию посетил площадь Героев в Тбилиси. Глава государства отдал дань уважения памяти героев, павших на пути объединения Грузии.

Шавкат Мирзиёев в Тбилиси почтил память грузинских героев (видео)

В честь Президента был выстроен почетный караул

Визит состоялся 3 июля. На площади Героев в честь Шавката Мирзиёева был выстроен почетный караул.

Шавкат Мирзиёев в Тбилиси почтил память грузинских героев (видео)

Церемония прошла в официальной и торжественной обстановке.

К подножию памятника возложен венок

Лидер Узбекистана возложил венок к подножию памятника героям, павшим за объединение Грузии.

Шавкат Мирзиёев в Тбилиси почтил память грузинских героев (видео)

Этой церемонией было выражено глубокое уважение исторической памяти грузинского народа и людям, отдавшим жизнь за Родину.

Прозвучали гимны двух государств

В ходе мероприятия в исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Узбекистана и Грузии.

Шавкат Мирзиёев в Тбилиси почтил память грузинских героев (видео)

Данная церемония стала еще одним символическим выражением взаимного уважения и дружественных отношений между двумя странами.

Шевкат МирзиёвУзбекистанGeorgiaТбилисиУзбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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