Узбекистан и Грузия намерены довести товарооборот до 1 млрд долларов (фото, видео)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провели переговоры, направленные на вывод отношений между двумя странами на новый уровень. В ходе встречи были согласованы важные планы, такие как увеличение объема торговли почти в четыре раза, открытие логистического хаба в Грузии и учреждение посольства Узбекистана.

Первый государственный визит более чем за 20 лет

Шавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе провели переговоры сначала в узком формате, а затем с участием официальных делегаций двух стран.

Глава нашего государства подчеркнул, что данный государственный визит Президента Узбекистана в Грузию осуществляется впервые за более чем двадцать лет. Отмечается, что визит имеет особое значение для вывода отношений между двумя странами на качественно новый уровень.

Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-транзитной, туристической и культурно-гуманитарной сферах.

Главная цель — довести торговлю до 1 миллиарда долларов

В прошлом году объем товарооборота между Узбекистаном и Грузией составил 270 миллионов долларов. С начала 2026 года этот показатель превысил 100 миллионов долларов.

В ближайшие годы планируется довести объем взаимной торговли до 1 миллиарда долларов. Для этого была достигнута договоренность о принятии отдельной «дорожной карты».

В рамках документа предусматривается:

устранение дисбаланса в торговле;

увеличение поставок востребованной продукции;

проведение взаимных промышленных выставок в двух странах;

укрепление связей между правительствами и деловыми кругами.

В Грузии может быть открыт хаб для продукции Узбекистана

На переговорах особое внимание было уделено сотрудничеству в транспортно-транзитной сфере.

Обсуждались планы по активному использованию инфраструктуры грузинских портов Поти и Батуми при перевозке узбекских грузов.

Также была поддержана инициатива по созданию крупного логистического хаба на территории Грузии. В его состав планируется включить промышленную зону и шоурум, где будет представлена продукция, произведенная в Узбекистане.

Предложено соединить две крупные железные дороги

Шавкат Мирзиёев приветствовал запуск железной дороги «Баку – Тбилиси – Карс».

Глава Узбекистана предложил изучить возможность соединения этого транспортного коридора со строящейся железнодорожной магистралью «Китай – Кыргызстан – Узбекистан».

В случае реализации этого плана может появиться дополнительный транспортный маршрут для доставки узбекских грузов на рынки Кавказа и Европы.

Предложен совместный фонд для новых проектов

Промышленная кооперация была определена как одно из приоритетных направлений сотрудничества. По итогам совместного бизнес-форума, проведенного накануне визита, была подписана Программа кооперации, рассчитанная до 2027 года.

Стороны договорились о реализации новых проектов в следующих сферах:

сельское хозяйство;

электротехника и энергетика;

фармацевтика;

пищевая и легкая промышленность;

строительные материалы и девелопмент;

цифровизация и информационные технологии;

цифровые банковские услуги;

туризм.

Для финансовой поддержки этих проектов было предложено создать совместный Инвестиционный фонд.

В Тбилиси появится парк имени Алишера Навои

На встрече также обсуждались культурные и гуманитарные связи. Было отмечено успешное проведение Дней культуры Грузии в Ташкенте в марте 2026 года.

Шавкат Мирзиёев выразил благодарность грузинской стороне за решение присвоить одному из парков Тбилиси имя великого поэта Алишера Навои.

Также в текущем году запланировано проведение совместных образовательных и туристических форумов в Узбекистане.

В Грузии будет открыто посольство Узбекистана

Одним из важнейших результатов переговоров стало решение об учреждении посольства Республики Узбекистан в Грузии.

Для реализации всех достигнутых на встрече договоренностей стороны подготовят совместную «дорожную карту». Ожидается, что в ней будут отражены определенные задачи, сроки и ответственные ведомства.

Как вы считаете, какие возможности для экспорта Узбекистана откроет новый транспортный коридор через Грузию?