Узбекистан и Грузия намерены довести товарооборот до 1 млрд долларов (фото, видео)
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провели переговоры, направленные на вывод отношений между двумя странами на новый уровень. В ходе встречи были согласованы важные планы, такие как увеличение объема торговли почти в четыре раза, открытие логистического хаба в Грузии и учреждение посольства Узбекистана.
Первый государственный визит более чем за 20 лет
Шавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе провели переговоры сначала в узком формате, а затем с участием официальных делегаций двух стран.
Глава нашего государства подчеркнул, что данный государственный визит Президента Узбекистана в Грузию осуществляется впервые за более чем двадцать лет. Отмечается, что визит имеет особое значение для вывода отношений между двумя странами на качественно новый уровень.
Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-транзитной, туристической и культурно-гуманитарной сферах.
Главная цель — довести торговлю до 1 миллиарда долларов
В прошлом году объем товарооборота между Узбекистаном и Грузией составил 270 миллионов долларов. С начала 2026 года этот показатель превысил 100 миллионов долларов.
В ближайшие годы планируется довести объем взаимной торговли до 1 миллиарда долларов. Для этого была достигнута договоренность о принятии отдельной «дорожной карты».
В рамках документа предусматривается:
устранение дисбаланса в торговле;
увеличение поставок востребованной продукции;
проведение взаимных промышленных выставок в двух странах;
укрепление связей между правительствами и деловыми кругами.
В Грузии может быть открыт хаб для продукции Узбекистана
На переговорах особое внимание было уделено сотрудничеству в транспортно-транзитной сфере.
Обсуждались планы по активному использованию инфраструктуры грузинских портов Поти и Батуми при перевозке узбекских грузов.
Также была поддержана инициатива по созданию крупного логистического хаба на территории Грузии. В его состав планируется включить промышленную зону и шоурум, где будет представлена продукция, произведенная в Узбекистане.
Предложено соединить две крупные железные дороги
Шавкат Мирзиёев приветствовал запуск железной дороги «Баку – Тбилиси – Карс».
Глава Узбекистана предложил изучить возможность соединения этого транспортного коридора со строящейся железнодорожной магистралью «Китай – Кыргызстан – Узбекистан».
В случае реализации этого плана может появиться дополнительный транспортный маршрут для доставки узбекских грузов на рынки Кавказа и Европы.
Предложен совместный фонд для новых проектов
Промышленная кооперация была определена как одно из приоритетных направлений сотрудничества. По итогам совместного бизнес-форума, проведенного накануне визита, была подписана Программа кооперации, рассчитанная до 2027 года.
Стороны договорились о реализации новых проектов в следующих сферах:
сельское хозяйство;
электротехника и энергетика;
фармацевтика;
пищевая и легкая промышленность;
строительные материалы и девелопмент;
цифровизация и информационные технологии;
цифровые банковские услуги;
туризм.
Для финансовой поддержки этих проектов было предложено создать совместный Инвестиционный фонд.
В Тбилиси появится парк имени Алишера Навои
На встрече также обсуждались культурные и гуманитарные связи. Было отмечено успешное проведение Дней культуры Грузии в Ташкенте в марте 2026 года.
Шавкат Мирзиёев выразил благодарность грузинской стороне за решение присвоить одному из парков Тбилиси имя великого поэта Алишера Навои.
Также в текущем году запланировано проведение совместных образовательных и туристических форумов в Узбекистане.
В Грузии будет открыто посольство Узбекистана
Одним из важнейших результатов переговоров стало решение об учреждении посольства Республики Узбекистан в Грузии.
Для реализации всех достигнутых на встрече договоренностей стороны подготовят совместную «дорожную карту». Ожидается, что в ней будут отражены определенные задачи, сроки и ответственные ведомства.
Как вы считаете, какие возможности для экспорта Узбекистана откроет новый транспортный коридор через Грузию?
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