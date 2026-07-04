В Индии взорвался танкер с газом

·43·Мир
В Индии взорвался танкер с газом

В индийском штате Уттар-Прадеш произошел крупный взрыв с участием танкера, перевозившего сжиженный газ.

По предварительным данным, после того как танкер врезался в дорожное ограждение, из него начал вытекать газ. Вскоре вытекший газ воспламенился, что привело к мощному взрыву и пожару.

В результате трагедии погибли 4 человека, еще 2 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пожар также повредил находившийся поблизости транспорт: 2 автомобиля и 16 мотоциклов полностью сгорели.

Сообщается, что инцидент произошел 26 июня. Его страшные моменты были зафиксированы камерами наблюдения. В настоящее время по факту происшествия ведется следствие, устанавливаются точные причины взрыва.

ИндияУттар-Прадеш
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