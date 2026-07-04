ВОЗ объявила о завершении эпидемии хантавируса на судне «Hondius»

Завершилась эпидемия хантавируса, вспыхнувшая на круизном лайнере «Hondius». Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. Последний человек, находившийся в контакте с зараженным, вышел из карантина, его анализы дали отрицательный результат. После 25 мая новых пациентов зарегистрировано не было.

Очаг заболевания был выявлен весной 2026 года во время путешествия по Атлантическому океану. Среди пассажиров и членов экипажа судна было зафиксировано в общей сложности 13 подтвержденных и вероятных случаев. Трое пациентов скончались.

Исследования показали, что болезнь была вызвана вирусом Андес. Это один из редких типов хантавируса, распространенный преимущественно в некоторых регионах Южной Америки. В отличие от других хантавирусов, вирус Андес может передаваться от человека к человеку при длительном и тесном контакте.

Хантавирус в большинстве случаев передается от грызунов. Человек может заболеть при вдыхании пыли, содержащей частицы вируса. Симптомы начинаются с лихорадки, головной и мышечной боли, тошноты и слабости. В тяжелых случаях может произойти поражение легких и резкое затруднение дыхания.

Для контроля над эпидемией в разных странах под наблюдение были взяты пассажиры и люди, контактировавшие с ними. После истечения сроков карантина и отсутствия новых случаев ВОЗ признала эпидемию завершенной.