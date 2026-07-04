Потерявшаяся собака вернулась хозяину благодаря вирусному видео

Собака по кличке Горда, пропавшая без вести на протяжении месяца, неожиданно была найдена благодаря вирусному видео, распространившемуся в интернете. Занимательный случай привлёк внимание множества пользователей в социальных сетях.

Выяснилось, что хозяин собаки, просматривая вирусное видео с празднующими победу сборной Мексики фанатами, случайно заметил среди толпы свою собаку.

После этого он внимательно изучил здания и окружающую обстановку, запечатлённые на видео, и смог определить, где был снят ролик. Прибыв по указанному адресу, хозяин вновь встретился с долго разыскиваемой Гордой.

К счастью, собака была найдена в добром здравии и возвращена своим хозяевам. Этот случай вызвал большой интерес в социальных сетях, и многие пользователи отмечают, что порой обычная случайность приводит к самым счастливым встречам.