В Мексике похищена журналистка: её тело найдено сожжённым

·73·Мир
В Мексике похищена журналистка: её тело найдено сожжённым

В мексиканском штате Веракрус найдены останки похищенной журналистки Роксаны Гусман. Об этом сообщило агентство Reuters.

Сообщается, что 2 июня текущего года вооружённые и замаскированные лица ворвались в дом руководителя издания «Пулсо Информативо дел Суресте», писавшего о преступности, и похитили её.

По данным следствия, убийцы после убийства журналистки попытались сжечь её тело в бочках, заполненных горючим. Впоследствии костные останки, обнаруженные во дворе, были идентифицированы судебно-медицинской экспертизой как принадлежащие Роксане Гусман.

Правоохранительные органы задержали по этому делу восьмерых подозреваемых, в том числе четырёх сотрудников полиции муниципалитета Ишуатлан-дель-Суресте. Они подозреваются в предоставлении преступной группе ресурсов, продовольствия и логистической поддержки.

По данным правозащитной организации Артикле 19, в текущем году в Мексике из-за профессиональной деятельности были убиты ещё двое журналистов. По подсчётам организации, с октября 2024 года число погибших в стране журналистов достигло 10. Это вновь подтверждает, что Мексика остаётся одной из самых опасных стран для журналистов.

Роксана ГусманМексикаВеракрусРейтерArticle 19
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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