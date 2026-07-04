Шесть женщин-изобретательниц, которые коренным образом изменили нашу жизнь!

·56·Мир
Шесть женщин-изобретательниц, которые коренным образом изменили нашу жизнь!

В истории было множество женщин, которые, несмотря на общественные ограничения, занимались наукой и изобретательством. Некоторые из созданных ими устройств и идей сегодня используются в повседневной жизни миллионов людей.

• Джозефина Кокрейн создала один из первых успешных образцов механической посудомоечной машины. Ее изобретение впоследствии легло в основу развития современных посудомоечных машин.

Хеди Ламарр вместе с композитором Джорджем Антейлом разработала метод передачи радиосигналов с перестройкой частоты. Эта технология позже повлияла на развитие систем беспроводной связи. Не совсем точно называть ее непосредственным изобретателем Wi-Fi, но ее разработка стала одной из важнейших идей для современных беспроводных технологий.

Классический черно-белый портрет Хеди Ламарр.

• Мэрион Донован создала водонепроницаемый детский подгузник. Ее разработка послужила стимулом для совершенствования современных одноразовых подгузников.

Черно-белое фото женщины в жемчужном ожерелье, смотрящей вниз.

Мэри Андерсон получила патент на механическое устройство для очистки лобового стекла автомобиля снаружи. Современные стеклоочистители развились именно на основе этой идеи.

Черно-белый портрет женщины с волнистыми волосами.

• Маргарет Уилкикс разработала одну из первых систем отопления салона автомобиля. Созданное ею решение впоследствии способствовало совершенствованию автомобильных систем обогрева.

Портрет женщины с короткими кудрявыми волосами в коричневых тонах.

Элизабет Мэги создала настольную игру под названием "Те Ландлорд'с Гаме". Позже ее идеи легли в основу всемирно известной игры "Монополия".

На черно-белом фото пожилая женщина держит карточку с надписью

В эпоху деятельности этих женщин возможности для женщин в области науки и инженерии были ограничены. Несмотря на это, они испытывали свои идеи, получали патенты и продолжали работать вопреки устоявшимся в обществе взглядам.

Жозефина КокрейнХеди ЛамаррМэри АндерсонЭлизабет МэгиМонополия
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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