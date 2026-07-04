В Турции маленький ребенок повис за пределами балкона

·0·Мир
В Турции маленький ребенок повис за пределами балкона

В турецком городе Денизли произошел инцидент, который мог обернуться трагедией. Маленький ребенок, игравший дома, по неосторожности вылез в окно и повис на внешней стороне защитной сетки, окружающей балкон.

Заметившая ситуацию мать ребенка тут же схватила его за руку. Однако подтянуть ребенка наверх не было возможности. Тем не менее, мать около 10 минут изо всех сил держала ребенка, не отпуская его и не давая ему упасть вниз.

Спасательные службы, получившие сообщение о происшествии, в кратчайший срок прибыли на место. Пожарные с помощью специальной лестницы поднялись на балкон, аккуратно разрезали защитную сетку и благополучно занесли ребенка внутрь.

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Charos
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