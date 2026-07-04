Борнмут усиливает линию атаки: трансфер Альваро Родригеса согласован

·7·Спорт
Борнмут усиливает линию атаки: трансфер Альваро Родригеса согласован

Представитель английской Премьер-лиги клуб «Борнмут» сделал очередной важный шаг на пути обновления линии атаки. Команда достигла соглашения по трансферу форварда испанского клуба «Эльче» Альваро Родригеса. Ожидается, что этот трансфер окажется финансово выгодным не только для английского и испанского клубов, но и для мадридского «Реал Мадрида». Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

По имеющимся данным, «Борнмут» заплатит за 21-летнего уругвайского нападающего первоначально 21,4 миллиона фунтов стерлингов. С учётом бонусов сумма трансфера может достичь 25,7 миллиона фунтов стерлингов (примерно 30 миллионов евро). Планируется, что Альваро Родригес в понедельник пройдёт медицинское обследование и подпишет с клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2031 года.

Неожиданный доход для «Реал Мадрида»

Одной из сторон, получающих наибольшую выгоду от этой сделки, является клуб «Реал Мадрид». Дело в том, что «королевский клуб» в прошлом году продавал своего воспитанника в «Эльче» всего за 2 миллиона евро, включив в контракт пункт о получении 50 процентов от следующего трансфера. Теперь мадридцы получат около 12,5 миллиона евро чистой прибыли от перехода Альваро Родригеса в Англию.

Эта ситуация в очередной раз доказала, насколько эффективна стратегия, применяемая руководством «Реал Мадрида» при продаже молодых талантов. Клуб, пусть и отпуская выпускников своей академии за небольшую сумму, продолжает получать большой доход, сохраняя за собой половину прав на их будущие трансферы.

Новая стратегия «Борнмута» и конкуренция

В минувшем сезоне «Борнмут» показал лучший результат в своей истории в Премьер-лиге. Новый главный тренер команды Марко Роузе ставит целью дальнейшее усиление состава и формирование команды, которая будет бороться за выход на европейскую арену. Альваро Родригес привлёк внимание скаутов, забив 7 голов и отдав 5 голевых передач в 34 матчах Ла Лиги в минувшем сезоне.

Приход уругвайского молодого таланта несомненно усилит конкуренцию в атаке команды. Он будет бороться с Эванилсоном за место в основном составе. В то же время этот трансфер ставит под вопрос будущее в команде турецкого нападающего Энеса Юнала. Сообщается, что руководство «Борнмута» готово отпустить Юнала при поступлении достойного предложения.

По данным издания Goal.com, «Борнмут» работает не только над приобретением новых игроков, но и над сохранением своих лидеров. В частности, ожидается, что Алекс Скотт, находившийся в сфере интересов ряда грандов Премьер-лиги, останется в команде. Трансфер же Альваро Родригеса должен вывести атакующий потенциал «вишенок» на новый уровень.

БорнмутРеал МадридТрансферФутболПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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