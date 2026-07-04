Вяленые помидоры, выращенные в Кашкадарьинской области, выходят на рынки Европы и Азии

·28·Узбекистан
Вяленые помидоры, выращенные в Кашкадарьинской области, выходят на рынки Европы и Азии

Продукция из вяленых помидоров, производимая из томатов, выращенных в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области, экспортируется на рынки Италии и Турции.

Созревшие на солнце красные помидоры перерабатываются и превращаются в продукцию с добавленной стоимостью. Благодаря этому расширяется экспортный потенциал Чиракчинского района.

Сообщается, что заключен контракт на поставку в Италию и Турцию в общей сложности 50 тонн вяленых помидоров. Процесс доведения помидоров до готовой продукции занимает около пяти дней. После этого вяленые томаты упаковываются и отправляются на экспорт.

Сначала помидоры, собранные с полей, сортируются и разрезаются пополам. На следующем этапе их раскладывают в специальных местах и сушат под естественными солнечными лучами.

После готовности продукция проходит контроль качества и начинается процесс упаковки. Таким образом, помидоры, выращенные на местных полях, в виде готовой продукции выходят на рынки Европы и Азии.

КашкадарьяЧиракчиИталияТурция
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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