Вяленые помидоры, выращенные в Кашкадарьинской области, выходят на рынки Европы и Азии

Продукция из вяленых помидоров, производимая из томатов, выращенных в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области, экспортируется на рынки Италии и Турции.

Созревшие на солнце красные помидоры перерабатываются и превращаются в продукцию с добавленной стоимостью. Благодаря этому расширяется экспортный потенциал Чиракчинского района.

Сообщается, что заключен контракт на поставку в Италию и Турцию в общей сложности 50 тонн вяленых помидоров. Процесс доведения помидоров до готовой продукции занимает около пяти дней. После этого вяленые томаты упаковываются и отправляются на экспорт.

Сначала помидоры, собранные с полей, сортируются и разрезаются пополам. На следующем этапе их раскладывают в специальных местах и сушат под естественными солнечными лучами.

После готовности продукция проходит контроль качества и начинается процесс упаковки. Таким образом, помидоры, выращенные на местных полях, в виде готовой продукции выходят на рынки Европы и Азии.