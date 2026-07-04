Когда будет решена проблема неприятного запаха в Сергели?
Определены конкретные задачи по устранению проблемы неприятного запаха вокруг очистных сооружений, которая давно мучает жителей Сергелийского и Янгихаётского районов. Наряду с этим, в районе планируется обновление дорог, автобусных остановок, светофоров и инфраструктуры общественного транспорта.
Будут установлены современные фильтры
Ответственным лицам поручено до 1 сентября установить современное фильтровальное оборудование на сооружении по приему сточных вод.
Эта мера направлена на снижение неприятного запаха, ощущаемого в Сергелийском и Янгихаётском районах, а также на создание экологически комфортной среды для населения.
Будет построено новое очистное сооружение
С следующего года совместно с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов начнется строительство современного очистного сооружения в Нижнечирчикском районе.
Мощность нового сооружения составит 300 тысяч кубических метров в сутки. После ввода проекта в эксплуатацию ожидается резкое снижение нагрузки на существующие очистные сооружения в Сергели.
Будет установлено 455 «умных» светофоров
В текущем году пересматривается безопасность движения на основной 23-километровой дороге в Сергелийском районе.
Согласно плану:
на перекрестках будут установлены 455 «умных» светофоров;
будут обновлены 150 автобусных остановок;
будет организована парковка на 10 тысяч мест.
Ожидается, что эти работы послужат сокращению пробок, созданию удобств для пассажиров и повышению безопасности на дорогах.
В Новом Сергели будет построена полоса BRT
В следующем году планируется строительство специальной полосы BRT для автобусов длиной 5,5 километра на улице Новый Сергели.
Данная полоса соединится с улицей Шота Руставели. В результате движение общественного транспорта ускорится, а время прибытия пассажиров к месту назначения может сократиться.
Ускорится строительство моста на Ташкентской кольцевой дороге
Также была подчеркнута необходимость ускорения строительства нового моста на Ташкентской кольцевой дороге, который соединит Сергелийский, Бектемирский и Янгихаётский районы с другими территориями столицы.
Данный проект имеет важное значение для улучшения транспортной связи южных районов и снижения нагрузки на основные дороги.
Как вы думаете, какая проблема в Сергели должна быть решена в первую очередь: неприятный запах или транспортные пробки?
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