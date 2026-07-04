Когда будет решена проблема неприятного запаха в Сергели?

·24·Общество
Когда будет решена проблема неприятного запаха в Сергели?

Определены конкретные задачи по устранению проблемы неприятного запаха вокруг очистных сооружений, которая давно мучает жителей Сергелийского и Янгихаётского районов. Наряду с этим, в районе планируется обновление дорог, автобусных остановок, светофоров и инфраструктуры общественного транспорта.

Будут установлены современные фильтры

Ответственным лицам поручено до 1 сентября установить современное фильтровальное оборудование на сооружении по приему сточных вод.

Эта мера направлена на снижение неприятного запаха, ощущаемого в Сергелийском и Янгихаётском районах, а также на создание экологически комфортной среды для населения.

Будет построено новое очистное сооружение

С следующего года совместно с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов начнется строительство современного очистного сооружения в Нижнечирчикском районе.

Мощность нового сооружения составит 300 тысяч кубических метров в сутки. После ввода проекта в эксплуатацию ожидается резкое снижение нагрузки на существующие очистные сооружения в Сергели.

Будет установлено 455 «умных» светофоров

В текущем году пересматривается безопасность движения на основной 23-километровой дороге в Сергелийском районе.

Согласно плану:

  • на перекрестках будут установлены 455 «умных» светофоров;

  • будут обновлены 150 автобусных остановок;

  • будет организована парковка на 10 тысяч мест.

Ожидается, что эти работы послужат сокращению пробок, созданию удобств для пассажиров и повышению безопасности на дорогах.

В Новом Сергели будет построена полоса BRT

В следующем году планируется строительство специальной полосы BRT для автобусов длиной 5,5 километра на улице Новый Сергели.

Данная полоса соединится с улицей Шота Руставели. В результате движение общественного транспорта ускорится, а время прибытия пассажиров к месту назначения может сократиться.

Ускорится строительство моста на Ташкентской кольцевой дороге

Также была подчеркнута необходимость ускорения строительства нового моста на Ташкентской кольцевой дороге, который соединит Сергелийский, Бектемирский и Янгихаётский районы с другими территориями столицы.

Данный проект имеет важное значение для улучшения транспортной связи южных районов и снижения нагрузки на основные дороги.

Как вы думаете, какая проблема в Сергели должна быть решена в первую очередь: неприятный запах или транспортные пробки?

СергелиЯнгихаётКуйи-ЧирчикОбъединенные Арабские ЭмиратыШота Руставели
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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