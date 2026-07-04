В Сергели построят новые школы и искусственные озёра
В Сергелинском районе планируется построить новые типы школ для учеников, создать искусственные озёра и организовать современные зоны отдыха вдоль каналов. Эти проекты направлены на снижение нагрузки в школах и создание комфортной, прохладной и зелёной среды для населения.
Школы работают с превышением вместимости более чем в два раза
В настоящее время в некоторых школах Сергели число учеников в 1,5–2 раза превышает вместимость учреждения.
Для решения этой проблемы предлагается строительство новых типов школ, которые позволят увеличить количество учебных мест в два раза.
Согласно новому проекту:
спортивные залы будут располагаться в цокольном этаже;
столовая и мастерская разместятся на нижнем этаже;
верхние этажи будут полностью отведены под классные комнаты.
Такой подход обеспечит эффективное использование ограниченной территории и создаст условия для обучения большего числа детей в одной школе.
Будет создан «столичный опыт»
В текущем году каждому району города Ташкента было поручено апробировать новый подход в одной школе и одной дошкольной образовательной организации.
На основе результатов будет сформирован «столичный опыт» по строительству современных образовательных учреждений.
В Сергели будут созданы три искусственных озёра
В Ташкенте в целях создания прохладного микроклимата для населения и туристов начинаются работы по созданию в общей сложности 12 искусственных озёр.
Три из них будут созданы в Сергелинском районе:
в махалле Кушкурган;
в махалле Султанабад;
в махалле Фарогат.
Общая площадь этих озёр составит 22 гектара.
Предусмотрено, что озёра не только умерят климат столицы, но и превратятся в современные места для пеших прогулок и отдыха населения.
Вдоль канала «Жон» будет открыта зона отдыха
В настоящее время на 5-километровом участке канала «Жон», проходящем через районы Сергели и Янгиҳаёт, начались работы по бетонированию.
Двум хокимам районов поручено до конца года организовать вдоль канала:
современную зону отдыха;
дорожку здоровья для населения;
зоны для отдыха.
Вдоль реки Чирчик будет создан «зелёный пояс»
На 16-километровом участке реки Чирчик, проходящем по территории Ташкента, также начались работы по укреплению русла.
В рамках проекта на дополнительной территории в 300 гектаров будет создан «зелёный пояс», зоны отдыха, пешеходные и велосипедные дорожки.
Ожидается, что эти изменения значительно улучшат не только инфраструктуру Сергели и Янгиҳаёт, но и их общий облик и комфорт для населения.
…