В Сергели построят новые школы и искусственные озёра

·18·Общество
В Сергели построят новые школы и искусственные озёра

В Сергелинском районе планируется построить новые типы школ для учеников, создать искусственные озёра и организовать современные зоны отдыха вдоль каналов. Эти проекты направлены на снижение нагрузки в школах и создание комфортной, прохладной и зелёной среды для населения.

Школы работают с превышением вместимости более чем в два раза

В настоящее время в некоторых школах Сергели число учеников в 1,5–2 раза превышает вместимость учреждения.

Для решения этой проблемы предлагается строительство новых типов школ, которые позволят увеличить количество учебных мест в два раза.

Согласно новому проекту:

  • спортивные залы будут располагаться в цокольном этаже;

  • столовая и мастерская разместятся на нижнем этаже;

  • верхние этажи будут полностью отведены под классные комнаты.

Такой подход обеспечит эффективное использование ограниченной территории и создаст условия для обучения большего числа детей в одной школе.

Будет создан «столичный опыт»

В текущем году каждому району города Ташкента было поручено апробировать новый подход в одной школе и одной дошкольной образовательной организации.

На основе результатов будет сформирован «столичный опыт» по строительству современных образовательных учреждений.

В Сергели будут созданы три искусственных озёра

В Ташкенте в целях создания прохладного микроклимата для населения и туристов начинаются работы по созданию в общей сложности 12 искусственных озёр.

Три из них будут созданы в Сергелинском районе:

  • в махалле Кушкурган;

  • в махалле Султанабад;

  • в махалле Фарогат.

Общая площадь этих озёр составит 22 гектара.

Предусмотрено, что озёра не только умерят климат столицы, но и превратятся в современные места для пеших прогулок и отдыха населения.

Вдоль канала «Жон» будет открыта зона отдыха

В настоящее время на 5-километровом участке канала «Жон», проходящем через районы Сергели и Янгиҳаёт, начались работы по бетонированию.

Двум хокимам районов поручено до конца года организовать вдоль канала:

  • современную зону отдыха;

  • дорожку здоровья для населения;

  • зоны для отдыха.

Вдоль реки Чирчик будет создан «зелёный пояс»

На 16-километровом участке реки Чирчик, проходящем по территории Ташкента, также начались работы по укреплению русла.

В рамках проекта на дополнительной территории в 300 гектаров будет создан «зелёный пояс», зоны отдыха, пешеходные и велосипедные дорожки.

Ожидается, что эти изменения значительно улучшат не только инфраструктуру Сергели и Янгиҳаёт, но и их общий облик и комфорт для населения.

СергелиТашкентКушкурганСултонободФарогатли
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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