В Калифорнии Tesla врезалась в кафе: есть погибшие и пострадавшие

В американском штате Калифорния произошло страшное дорожно-транспортное происшествие с участием электромобиля Tesla. В результате того, что автомобиль врезался в кафе с открытой террасой на территории торгового центра, один человек погиб, несколько получили телесные повреждения различной степени тяжести. Данный инцидент вновь поднял вопрос о системах безопасности электромобилей и ответственности водителя. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Инцидент произошёл на парковке одного из торговых комплексов в городе Сими-Вэлли. По данным полиции, 64-летняя женщина, управлявшая Tesla, двигалась в северном направлении и собиралась повернуть направо на восточный выезд. Однако во время манёвра водитель потерял управление, в результате чего машина выехала за пределы дороги, пересекла пешеходную дорожку и врезалась в открытую веранду ресторана Урбане Кафе.

Пострадавшие и подробности происшествия

По сообщению АБК Невс, в результате удара одна из женщин, находившихся в кафе, скончалась на месте происшествия. Водитель автомобиля была госпитализирована с лёгкими травмами. Выяснилось, что в салоне машины также находились четверо несовершеннолетних пассажиров, один из которых был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Кроме того, сообщается, что как минимум ещё пять человек в кафе получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время местные правоохранительные органы тщательно изучают причины происшествия. По предварительным данным, на территории парковки мог быть превышен скоростной режим. Сотрудники полиции анализируют техническое состояние автомобиля и действия водителя, однако точная причина потери управления пока официально не подтверждена.

Проверяется система Аутопилот

Вопрос, который больше всего интересует экспертов, — были ли включены во время столкновения известные системы Tesla Аутопилот или Фулл Селф-Дривинг (ФСД). Хотя эти системы выполняют функции помощи водителю, удержания полосы и контроля скорости, производитель всегда подчёркивает необходимость постоянного контроля со стороны водителя.

В последнее время в США и других странах всё чаще обсуждается роль именно вспомогательных систем в авариях с участием автомобилей Tesla. Тем не менее, в данном случае пока нет точных доказательств неисправности интеллектуальных систем или их активного участия. По итогам расследования будет выяснено, что стало истинной причиной трагедии — человеческий фактор или техническая неисправность.

Учитывая, что на рынке Узбекистана также растёт популярность Tesla и других электромобилей, подобные происшествия требуют от водителей ещё большей осторожности при управлении высокотехнологичными транспортными средствами. Несмотря на наличие функции автопилота, полная передача контроля автомобилю в городских условиях и в местах массового скопления людей может привести к опасным последствиям.