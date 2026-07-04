Лондонский «Арсенал» и турецкий «Бешикташ» достигли окончательного соглашения по трансферу бельгийского нападающего Леандро Троссара. 31-летний футболист, ставший важной частью команды Микеля Артеты, близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Турции. Данный трансфер рассматривается как очередной шаг лондонского клуба на пути к омоложению состава и обеспечению финансовой стабильности. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации издания The Athletic, турецкий гранд добился значительного прогресса в переговорах с «Арсеналом» и согласился выплатить за футболиста 20 миллионов евро. Согласно условиям соглашения, «Бешикташ» немедленно переведёт 18 миллионов евро, а оставшиеся 2 миллиона евро будут выплачены в виде бонусов в зависимости от показателей футболиста. В настоящее время стороны обсуждают последние детали личного контракта игрока и его годовой зарплаты (около 9 миллионов евро).

Срок контракта и причины трансфера

Действующий контракт Троссара с «Арсеналом» действует до лета 2027 года. Хотя в прошлом году футболист подписал новое соглашение с повышенной зарплатой, руководство клуба считает продажу нападающего старше 30 лет наиболее целесообразным вариантом на данный момент. Продажа за 20 миллионов евро при оставшемся до окончания контракта годе была признана выгодной для финансового положения клуба.

Официальное объявление о трансфере ожидается после завершения выступления сборной Бельгии на чемпионате мира. В настоящее время Троссар является одним из ключевых игроков национальной команды под руководством Руди Гарсии и готовится к четвертьфинальному матчу против США. На протяжении турнира футболист демонстрировал отличную игру, выделяясь эффективными действиями в матчах против Новой Зеландии и Сенегала.

Наследие Троссара в Лондоне

Леандро Троссар перешёл из «Брайтона» в январе 2023 года за 27 миллионов фунтов. За это время он выполнял роль универсального бойца в системе Микеля Артеты. По данным Goal.com, в составе «Арсенала» он вышел на поле в 174 матчах, забив 36 голов и отдав 34 голевые передачи. Особенно на левом фланге и в центральной атаке его помощь команде была бесценна.

Самый яркий сезон в его карьере пришёлся на 2023–24 годы. Тогда бельгийский вингер сумел 16 раз поразить ворота соперников в рамках Английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов. Кроме того, его хет-трик в ворота «Ливерпуля» несомненно надолго останется в памяти болельщиков.

Для «Бешикташа» этот трансфер — не только усиление состава, но и демонстрация амбиций на европейской арене. Ожидается, что опыт и креативная игра Троссара окажут большую помощь команде, борющейся за чемпионство в турецкой Суперлиге. Планируется, что все формальности по трансферу будут завершены в ближайшие дни.